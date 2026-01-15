  2. বিনোদন

চাকরিতে যোগ দিলেন অভিনেত্রী শাহনাজ সুমি

প্রকাশিত: ০৫:৩০ পিএম, ১৫ জানুয়ারি ২০২৬
শাহনাজ সুমি

চলতি প্রজন্মের অভিনেত্রী শাহনাজ সুমি। এরইমধ্যে নিজের কাজের মাধ্যমে প্রশংসিত হয়েছেন। সম্প্রতি ব্র্যাকের হেলথ প্রোগ্রামে জয়েন করেছেন আলোচিত এই অভিনেত্রী। কিছুদিন আগেই শেষ করেছেন গ্র্যাজুয়েশন। এরপর যোগ দিলেন চাকরিতে। চাকরি ও অভিনয় পাশাপাশি চালিয়ে যাবেন বলেও জানালেন তিনি।

চাকরি বিষয়ে সুমি বললেন, ‘আমি ব্র্যাকের হেলথ প্রোগ্রামে যোগ দিয়েছি। বাংলাদেশে স্বাস্থ্যবিষয়ক নানা কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানটি। বিগত দিনে নানা দুর্যোগেও ব্র্যাক সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করেছে। আমি এমন একটা সেক্টরে যুক্ত হতে পেরে দারুণ খুশি।’

সুমি জানিয়েছিলেন চলচ্চিত্রে কাজ শুরু করবেন। সেভাবেই এগিয়েও ছিলেন। কিন্তু পড়াশোনার চাপের কারণে সে সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে হয়। তবে এখন চাকরির ফাঁকে সে পথে হাঁটবেন বলে জানালেন ‘মোবারকনামা’খ্যাত এই অভিনেত্রী।

সুমি বললেন, ‘পড়াশোনার চাপ থাকায় ছবি করতে পারিনি। দুটি ছবি চূড়ান্ত ছিল। কিন্তু যদি করতে যেতাম তাহলে সেমিস্টার ব্রেক হতো। আমার মনে হয়েছে, পড়াশোনাটা আগে শেষ করি।ছবির প্রস্তাব তো আসবেই। পরেও করা যাবে। নিয়ত ঠিক থাকলে জীবনে সব হয়।’

চাকরির পাশাপাশি অভিনয়ে কখনো ছেদ পড়বে না বলেও মনে করেন সুমি। এ প্রসঙ্গে সুমির ভাষ্য, ‘আমি কখনো বছরে দুটির বেশি কাজ করিনি। সব কাজ হাতে নিইও না। গত বছর ‘অন্ধকারের গান’ করেছিলাম। তার আগের বছর ‘মোবারকনামা’। এ বছর যদি ভালো কাজের প্রস্তাব পাই তখন শিডিউল মিলিয়ে নেব। ঝামেলা হওয়ার কথা নয়।’

 

