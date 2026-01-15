  2. বিনোদন

মারা গেছেন ‘সূর্যকন্যা’র জয়শ্রী কবির

প্রকাশিত: ০৬:০৯ পিএম, ১৫ জানুয়ারি ২০২৬
জয়শ্রী কবির

বাংলা সিনেমার সোনালী দিনের অভিনেত্রী জয়শ্রী কবির মারা গেছেন। তার মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন অভিনেত্রীর ভাগনে জাভেদ মাহমুদ। তিনি জানান, গত ১২ জানুয়ারি লন্ডনে মৃত্যুবরণ করেন এই অভিনেত্রী।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন জয়শ্রী কবির। তার অভিনীত কালজয়ী সিনেমা ‘সূর্যকন্যা’। ১৯৭৫ সালে মুক্তি পাওয়া সিনেমাটির ৫০ বছর পূর্তি হয়েছে গত বছর। সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন আলমগীর কবীর।

১৯৭৬ সালে ‘অসাধারণ’ সিনেমায় উত্তম কুমারের বিপরীতেও অভিনয় করেছিলেন জয়শ্রী কবির। সাবেক এই ‘মিস ক্যালকাটা’ সত্যজিত রায়ের ‘প্রতিদ্বন্দ্বী’ ছবিতে নায়িকা হয়েছিলেন। তার উল্লেখযোগ্য সিনেমার মধ্যে আছে ‘সীমানা পেরিয়ে’, ‘রূপালী সৈকতে’, ‘নালিশ’, ‘শহর থেকে দূরে’, ‘মোহনা’।

অভিনেত্রী ও প্রযোজক জয়শ্রী কবিরের আসল নাম ছিল জয়শ্রী রায়। তিনি ১৯৫১ সালের ২২ জুন ভারতের পশ্চিমবঙ্গে জন্মগ্রহণ করেন। তার লেখাপড়ার সূচনা হয় কলকাতার সাউথ পয়েন্ট স্কুলে। তিনি ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। একসঙ্গে অনেকগুলো ছবিতে অভিনয়ের সুবাদে পরিচালক আলমগীর কবিরকে বিয়ে করেন তিনি।

