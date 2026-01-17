  2. বিনোদন

মোশাররফ করিমের বউ কেন প্যারা দেয়

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:০৪ পিএম, ১৭ জানুয়ারি ২০২৬
স্বামী-স্ত্রীর চরিত্রে অভিনয় করেছেন মোশাররফ ও নীলা, আছেন জয়রাজও

একাধিক জনপ্রিয় নাটকে একসঙ্গে কাজ করে দর্শকের কাছে পরিচিত জুটি মোশাররফ করিম ও নীলাঞ্জনা নীলা। ঈদ উপলক্ষে আবারও একসঙ্গে দেখা যাবে এই দুই অভিনয়শিল্পীকে। নাটকের নাম ‘বউ প্যারা দেয়’। এতে স্বামী-স্ত্রীর চরিত্রে অভিনয় করেছেন দুই তারকা। গল্পে দেখা যাবে মোশাররফকে সারাক্ষণ জ্বালিয়ে মারছেন নীলা। কিন্তু কেন এত প্যারা? সেই উত্তরই মিলবে নাটকটিতে।

কমেডি ঘরানার এই নাটকটি রচনা ও পরিচালনা করেছেন সাইফ আহমেদ। আসন্ন ঈদে একটি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে নাটকটি প্রচারিত হবে বলে জানা গেছে।

সম্প্রতি গাজীপুরের পুবাইল এলাকায় নাটকটির শুটিং শেষ হয়েছে।

নির্মাতা সাইফ আহমেদ জানান, দাম্পত্য জীবনের নানা টানাপোড়েন, ভুল-বোঝাবুঝি ও ছোটখাটো ঘটনাকে হাস্যরসের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে নাটকে। তার ভাষায়, ‘স্বামী-স্ত্রীর সংসারে প্রতিদিনই কিছু না কিছু ঘটে। সেই বাস্তব ঘটনাগুলোকে মজার গল্পের ভেতর দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করেছি। নাটকটি হাসাবে, আবার সম্পর্কের ভেতরের আস্থা ও ভালোবাসার গুরুত্বও মনে করিয়ে দেবে।’

নাটকটি নিয়ে মোশাররফ করিম বলেন, ‘স্বামী-স্ত্রীর জীবনে যে মধুরতা আর তিক্ততা দুটোই থাকে, সেটাই গল্পের মূল। হাস্যরসের আড়ালে দর্শক একটি সুন্দর বার্তা পাবেন বলে আশা করছি।’

সহশিল্পী নীলাঞ্জনা নীলাকে নিয়েও কথা বলেন এই অভিনেতা। তিনি বলেন, ‘নীলার সঙ্গে আগেও কাজ করেছি। সে কাজের প্রতি মনোযোগী এবং অভিনয়টা ঠিকভাবে করার চেষ্টা করে। এই মনোভাব থাকলে সামনে আরও ভালো কাজ করবে।’

নীলাঞ্জনা নীলা বলেন, মোশাররফ করিমের সঙ্গে কাজ করাটা তার জন্য বরাবরই শেখার অভিজ্ঞতা। তিনি বলেন, ‘মোশাররফ করিম ভাই খুব বড় মাপের অভিনেতা হয়েও সেটে ভীষণ সহজ-সরল। প্রতিটি দৃশ্যে তার অভিনয় আমাকে অনুপ্রাণিত করে। অভিনয়ের সূক্ষ্ম দিকগুলোতে তিনি যেভাবে সহযোগিতা করেন, সেটা আমাকে অনেক সমৃদ্ধ করেছে। আমাদের আগের কাজগুলো দর্শক পছন্দ করেছে, আশা করছি এই নাটকটিও ভালো লাগবে।’

‘বউ প্যারা দেয়’ নাটকে আরও অভিনয় করেছেন জয়রাজ, সান্ত্বনা ও সাজ্জাদ সাজু।

 

