ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব
সেরা অভিনেতা কাজাখস্তানের, অভিনেত্রী ইরানের
পর্দা নামলো ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের ২৪তম আসরের। রাজধানীর জাতীয় জাদুঘরের প্রধান মিলনায়তনে আজ বিকেলে ঘোষণা করা হলো পুরস্কারপ্রাপ্ত সিনেমা ও অভিনয়শিল্পীদের নাম। সেরাদের হাতে তুলে দেওয়া হলো পুরস্কার।
এ উৎসবের সেরা নির্মাতা হয়েছেন আজারবাইজানের নির্মাতা এমিন আফান্দিয়েভ, তার ‘আ লোনলি পারসনস মনোলগ’-এর জন্য। সেরা অভিনেত্রী ফারিবা নাদেরি, তার সিনেমা ‘দ্য হাজব্যান্ড’ পরিচালনা করেছেন ইরানের এব্রাহিম ইরাজজাদ এবং সেরা অভিনেতা ইয়েরলান তুলেউতায়। তার অভিনীত সিনেমা ‘আবেল’ পরিচালনা করেছেন কাজাখস্তানের নির্মাতা এলজাত এসকেন্দির।
উৎসবে সেরা হলেন যারা
বাদল রহমান অ্যাওয়ার্ড (চিলড্রেন সেকশন):
কিংটং এবং কুইহুয়া, পরিচালক: চেন কুনহাউ (চীন)।
স্পেশাল অডিয়েন্স অ্যাওয়ার্ড:
‘ড্রেইন্ড বাই ড্রিমস’, পরিচালক: শেখ আল মামুন (বাংলাদেশ, দক্ষিণ কোরিয়া)।
সেরা অডিয়েন্স অ্যাওয়ার্ড:
‘শি জি রি চু শি’, পরিচালক: জিন ঝু (চীন)।
উইমেন ফিল্ম সেকশন
স্পেশাল মেনশন:
‘বিনিথ দ্য ব্যাজ’, পরিচালক: এডিথা কাদুয়ায়া (ফিলিপাইন)।
সেরা প্রামাণ্যচিত্র:
‘লিটল সিরিয়া’, পরিচালক: মাদালিনা রোস্কা ও রিম কার্সলি (জার্মানি, পর্তুগাল, রোমানিয়া)।
সেরা কাহিনিচিত্র পুরস্কার:
‘ফ্রম স্ক্র্যাচ’, পরিচালক: পোলিনা কন্দ্রাতেভা (রাশিয়া)।
সেরা পরিচালক: আইজাদা বেকবালায়েভা (কিরগিজস্তান), সিনেমা ‘দ্য সেভেনথ মান্থ’।
স্পিরিচুয়াল ফিল্ম সেকশন
স্পেশাল মেনশন:
‘আই লে ফর ইউ টু স্লিপ’, পরিচালক: আলি আল হাজরি (কাতার)।
সেরা প্রামাণ্যচিত্র চলচ্চিত্র:
‘দ্য গার্ডিয়ান অব স্টোরিজ’, পরিচালক ক্লাউডিয়া বেল্লাসি ও মার্কাস স্টেইনার এন্ডার (ইতালি, লাওস, স্পেন)।
সেরা কাহিনিচিত্র:
‘এ ভ্যাস্ট আলগোরিদম অব হিউমানিটি: দ্য মুভি’, পরিচালক: ইয়ংগুই ইউ (দক্ষিণ কোরিয়া)।
এশিয়ান কম্পিটিশন সেকশন
সিনেমা: ‘ফিশ অন দ্য হুক’, পরিচালক: মুহিদ্দিন মুজাফফর (তাজিকিস্তান, ইরান)।
চিত্রনাট্যকার: দাস্তান মাদালিয়েভ ও আইজাদা বেকবালায়েভা, সিনেমা: ‘বার্নিং’, পরিচালক: রাদিক এশিমভ (কিরগিজস্তান)।
সেরা চিত্রগ্রহণ: ইওলান্তা ডিলেভস্কা, সিনেমা ‘আবেল’, পরিচালক : এলজাত এসকেন্দির (কাজাখস্তান)।
সেরা চলচ্চিত্র :
‘কুরাক’, পরিচালক: এরকে জুমাকমাতোভা ও এমিল আতাগেলদিয়েভ (কিরগিজস্তান)।
বাংলাদেশ প্যানারোমা: ট্যালেন্ট সেকশন
প্রথম রানারআপ: ঢেট!
দ্বিতীয় রানারআপ: ইশপিতে
বেস্ট ফিল্ম (ফিপ্রেসি): হোয়াট ইফ
বাংলাদেশ প্যানারোমা: পূর্ণদৈর্ঘ্য
সেরা সিনেমা (ফিপ্রেসি): দ্য ইউনিভার্সিটি অব চানখারপুল
পরিচালক: মনিরুল হক (বাংলাদেশ)।
এমআই/আরএমডি