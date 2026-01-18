শাহরুখ খানের সঙ্গে বিশেষ মুহূর্ত শেয়ার করলেন আলিয়া

শাহরুখ খানের সঙ্গে বিশেষ মুহূর্ত শেয়ার করলেন আলিয়া
বলিউডের জনপ্রিয় তারকা আলিয়া ভাটও যোগ দিলেন সম্প্রতি ভাইরাল হওয়া ২০১৬-এর ট্রেন্ডে। নিজের ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে আলিয়ার শেয়ার করা পোস্টে দেখা যায় এক দশক আগের কিছু অনাবিষ্কৃত মুহূর্ত। সেখানে রয়েছে তার প্রিয় সহ-অভিনেতা শাহরুখ খানের সঙ্গে বিশেষ কিছু শুটিং মুহূর্ত।
এছাড়া তার পোস্টে রয়েছে পারিনীতি চোপড়ার সঙ্গে গসিপ সেশনের ছবিও।
এই ট্রেন্ডটি সোশ্যাল মিডিয়ায় নতুন এবং খুবই জনপ্রিয়। আলিয়ার পোস্টে ‘২০১৬ কি কাহানি’ শুরু হয় একটি ছবি দিয়ে। সেখানে দেখা যায় তিনি সম্ভবত একটি ফটোশুটের জন্য বসে আছেন। এর পরের পোস্টে শাহরুখ খানের সঙ্গে ‘ডিয়ার জিন্দেগি’ ছবির কিছু মুহূর্ত শেয়ার করেছেন। আলিয়া লিখেছেন, ‘আমার প্রিয় সহ-অভিনেতার সঙ্গে কিছু শুটিং মুহূর্ত।’
পোস্টে আরও দেখা যায় বরুণ ধাওয়ান, সিদ্ধার্থ মালহোত্রা ও আদিত্য রায় কাপুরের ছবি। তারা ‘ড্রিম টিম টুর’র রিহার্সালে ক্লান্ত মুখে রয়েছেন।
২০১৬ সালে আলিয়ার জীবন একেবারে ভিন্ন রঙের ছিলো। ‘বাদ্রি’র সঙ্গে ‘তাম্মা তাম্মা’ নাচ, ভগবানকে প্রার্থনা, পারিনীতি চোপড়ার সঙ্গে আড্ডা এবং বছরের শেষের দিকে বার্লিনে হেড-ব্যাংগিং কনসার্ট তাকে প্রাণবন্ত করেছিল।
তারপর থেকে আলিয়ার জীবন বদলে গেছে। আলিয়া বিবাহিত হয়েছেন অভিনেতা রণবীর কাপুরের সঙ্গে। একটি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার জিতেছেন। কন্যা রাহা কাপুর জন্মে জীবনকে আরও রঙিন করেছে। সম্প্রতি নতুন বাড়িতে স্থানান্তরিত হয়েছেন তিনি।
কাজের দিকে তাকালে, আলিয়া ভাট এখন অপেক্ষা করছেন তার পরবর্তী ছবি ‘লাভ অ্যান্ড ওয়ার’-এর মুক্তির জন্য। সঞ্জয় লীলা ভানসালির পরিচালিত এই ছবি আগামী ১৪ আগস্ট প্রেক্ষাগৃহে আসার কথা। রণবীর কাপুর এবং ভিকি কৌশলের সঙ্গে দেখা যাবে অভিনেত্রীকে।
এলআইএ