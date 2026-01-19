শহীদ জিয়াউর রহমানকে যে গান শুনিয়েছিলেন কনকচাঁপা

  2. বিনোদন

শহীদ জিয়াউর রহমানকে যে গান শুনিয়েছিলেন কনকচাঁপা

প্রকাশিত: ০৪:২৭ পিএম, ১৯ জানুয়ারি ২০২৬
শহীদ জিয়াউর রহমানকে গান শুনিয়েছিলেন কনকচাঁপা

আজ (১৯ জানুয়ারি) শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের জন্মদিন। দিনটি উপলক্ষে স্মৃতিমাখা এক স্ট্যাটাস দিয়েছেন জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী কনকচাঁপা। নিজের ফেসবুক পোস্টে তিনি তুলে ধরেছেন শৈশবের এক বিশেষ মুহূর্তের কথা, যেখানে স্বয়ং জিয়াউর রহমানের সামনে গান গাওয়ার স্মৃতি আজও তাকে আবেগাপ্লুত করে।

কনকচাঁপা লিখেছেন, “শুভ জন্মদিন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রতিষ্ঠাতা, সফল রাষ্ট্রনায়ক, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। এই মহান নেতা আমাদের স্কুল মাদারটেক আব্দুল আজিজ উচ্চবিদ্যালয় পরিদর্শনে এসেছিলেন। আমি আমার স্কুলের বন্ধুদের নিয়ে গাইছিলাম কিংবদন্তি কণ্ঠশিল্পী শ্রদ্ধেয় শাহনাজ রহমতুল্লাহ আপার সেই গান- ‘প্রথম বাংলাদেশ আমার শেষ বাংলাদেশ, জীবন বাংলা আমার মরণ বাংলাদেশ’। হারমোনিয়াম নিয়ে দাঁড়ানো মেয়েটিই আমি। এটা ৮০ সালের ছবি। ছবি আমার ব্যক্তিগত অ্যালবাম থেকে নেওয়া।’

স্ট্যাটাসে সংযুক্ত করা ছবিটি ঘিরে এরই মধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক সাড়া পড়েছে। আশির দশকের সেই সাদাকালো ছবিতে স্কুলপড়ুয়া কনকচাঁপাকে হারমোনিয়াম হাতে গাইতে দেখা যায়। আর সেই গান শুনছিলেন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান।

ভক্ত ও শুভানুধ্যায়ীরা কনকচাঁপার এই স্মৃতিচারণাকে ইতিহাসের এক আবেগঘন দলিল হিসেবে দেখছেন। অনেকেই মন্তব্য করছেন, এটি শুধু একজন শিল্পীর স্মৃতি নয়, বরং একটি সময়, একটি প্রজন্ম এবং দেশের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা এক অনন্য মুহূর্ত।

