  2. বিনোদন

যুক্তরাষ্ট্রে মারুফের বাসায় নিজেদের সেই গানে নাচলেন অমিত-শাবনূর

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:৫৬ পিএম, ১৯ জানুয়ারি ২০২৬
অমিত হাসান ও শাবনূর

একসময় ঢালিউডের পর্দায় নিয়মিত জুটি ছিলেন অমিত হাসান ও শাবনূর। সময়ের সঙ্গে দুজনেই এখন অভিনয়ে অনিয়মিত। শাবনূর থিতু হয়েছেন অস্ট্রেলিয়ায়, আর অমিত হাসান বসবাস করছেন যুক্তরাষ্ট্রে। তবে দূরত্ব সত্ত্বেও সম্প্রতি আবারও এক ফ্রেমে ধরা পড়লেন এই দুই তারকা।

যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত অভিনেতা কাজী মারুফের বাসায় দেখা হয় অমিত হাসান ও শাবনূরের। সেই মুহূর্তের একটি ভিডিও এরই মধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। ভিডিওটি নিজের ফেসবুক থেকে প্রকাশ করেন কাজী মারুফ। সেখানে দেখা যায়, জনপ্রিয় গান ‘একদিকে পৃথিবী, আরেকদিকে তুমি যদি চাও’-এর তালে নাচছেন অমিত হাসান ও শাবনূর।

শুধু নাচ নয়, অমিত হাসানের সঙ্গে শাবনূরকে গানও গাইতে দেখা যায়। পরে মারুফ ফেসবুক লাইভে এসে সেই আনন্দঘন মুহূর্তটি অনুসারীদের সঙ্গে ভাগ করে নেন।

জানা গেছে, ছেলে আইজানের ইচ্ছাতেই যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণে গেছেন শাবনূর। এই সফরে দেশটিতে অবস্থানরত ঢালিউডের একাধিক তারকার সঙ্গে দেখা করছেন তিনি। কদিন আগে মৌসুমীর সঙ্গে দেখা করার একটি ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। এবার কাজী মারুফের বাসায় অমিত হাসানের পাশাপাশি মাহিয়া মাহির সঙ্গেও আড্ডায় মেতে উঠতে দেখা গেল তাকে।

এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে শাবনূরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে মামুন ইমন, রেসিসহ আরও কয়েকজন তারকার। তাদের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দমুখর দিন পার করছেন ঢালিউডের এই সুপারস্টার। নস্টালজিয়ায় ভরা এসব মুহূর্তে ভক্তরাও ফিরে পাচ্ছেন প্রিয় তারকাদের একঝলক।


