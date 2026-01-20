  2. বিনোদন

কিংবদন্তি ভ্যালেন্টিনো আর নেই, জানুন তার চমকপ্রদ জীবনকাহিনী

প্রকাশিত: ০১:৫৯ পিএম, ২০ জানুয়ারি ২০২৬
ফ্যাশনের কিংবদন্তি ভ্যালেন্টিনো আর নেই

ফ্যাশন দুনিয়ার কিংবদন্তি ভ্যালেন্টিনো গারাভানি সোমবার (১৯ জুনিয়র) শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তার বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর। প্রাতিষ্ঠানিক সূত্রে জানানো হয়, রোমের নিজের বাসভবনে পরিবারের সান্নিধ্যে মৃত্যুবরণ করেছেন তিনি।

পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে তিনি চলে গেছেন অদেখা ভুবনে। রেখে গেছেন বর্ণাঢ্য এক কর্মমুখর জীবন। যার পরতে পরতে আছে চমক জাগানিয়া গল্প।

ভ্যালেন্টিনো গারাভানি সাধারণভাবে ভ্যালেন্টিনো নামেই খ্যাত ছিলেন। ১৯৩২ সালের ১১ মে ইতালির ভোগেরা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। প্যারিসে ফ্যাশন শিক্ষার পর ১৯৬০ সালে তিনি রোমে নিজস্ব কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন। তার সৃষ্ট পোশাকের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিল রোমান্টিক এবং পপি রঙের ডিজাইন। সেটি পরে ‘ভ্যালেন্টিনো লাল’ নামে পরিচিতি পায়! একজন ফ্যাশন আইকনের জন্য এটি সত্যি দারুণ এক প্রাপ্তি।


পপি রঙ বিশ্বজুড়ে ‘ভ্যালেন্টিনো রেড’ নামে পরিচিতি পায়

উচ্চবিত্ত নারী এবং হলিউডের তারকাদের মন জয় করেন তিনি। এলিজাবেথ টেইলর, জ্যাকলিন কেনেডি, অ্যান হ্যাথাওয়ে, জেনিফার লোপেজ, গুইনেথ প্যাল্ট্রো, কোর্টনি কক্সসহ বহু তারকা তার তৈরি নকশার পোশাক পরিধান করেছেন।

১৯৬৩ সালে প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডির হত্যার পর জ্যাকলিন কেনেডি শোককালে ভ্যালেন্টিনোর পোশাক পরিধান করেছিলেন। পরে ১৯৬৮ সালে অ্যারিস্টটল ওনাসিসের সঙ্গে বিবাহের জন্যও তিনি বিশেষ পোশাক তৈরি করেন।

উচ্চবিত্ত নারী এবং হলিউডের তারকাদের মন জয় করেছিলেন ভ্যালেন্টিনো

ভ্যালেন্টিনো শুধু ডিজাইনারই ছিলেন না, সিনেমার সঙ্গে সম্পর্কও ছিল তার আত্মিক। ২০০৬ সালের জনপ্রিয় চলচ্চিত্র ‌‘দ্য ডেভিল ওয়িয়ার্স প্রাডা’-তে নিজের চরিত্রেই উপস্থিত হয়েছিলেন। ২০০৮ সালে অবসর নেওয়ার পর তার জীবন ও কর্মভিত্তিক তথ্যচিত্র ‘ভ্যালেন্টিনো: দ্য লাস্ট এম্পেরর’ প্রকাশিত হয়।


ভ্যালেন্টিনো ছিলেন অভিজাত ফ্যাশনের আইকন

তার মৃত্যুর খবর প্রকাশ হতেই ফ্যাশন দুনিয়ার অনেক তারকা তাকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। গুইনেথ প্যাল্ট্রো লিখেছেন, ‘ভ্যালেন্টিনোকে জানার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তিনি প্রকৃত অর্থে সৌন্দর্যের প্রেমিক ছিলেন।’ সিন্ডি ক্রফোর্ড লিখেছেন, ‘তার সাথে কাজ করা আমার জন্য এক অভিজাত সম্মান।’

 

