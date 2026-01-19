উত্তর আমেরিকার বক্স অফিসে পাঁচ সপ্তাহ ধরে শীর্ষে ‘অ্যাভাটার’
নতুন বছরের প্রথম লম্বা ছুটির সপ্তাহান্তে উত্তর আমেরিকার বক্স অফিসে কোনো ধীর গতির লক্ষণ দেখা যায়নি। শীর্ষস্থান অটুট রেখেছে পরিচালক জেমস ক্যামেরনের ব্লকবাস্টার ফ্যান্টাসি সিরিজের তৃতীয় কিস্তি ‘অ্যাভাটার: ফায়ার অ্যান্ড অ্যাশ’।
১৫ জানুয়ারি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র দিবস পালিত হয়। এই ছুটির আমেজে শুক্রবার থেকে সোমবার পর্যন্ত চলচ্চিত্রটি আরও ১৭.২ মিলিয়ন ডলার আয় করেছে।
আরও পড়ুন
শাকিবের সঙ্গে ছুটি কাটানোর পর থেকে মা হওয়ার গুঞ্জন, যা বললেন বুবলী
মাহি ও জয়কে গ্রিনকার্ড দেয়নি যুক্তরাষ্ট্র, গুঞ্জনে সতর্ক তারকারা
এর ফলে মার্কিন ও কানাডার মোট আয় দাঁড়ালো ৩৬৭.৪ মিলিয়ন ডলার। বিশ্বের সর্বমোট আয় ছাড়ালো ১.৩ বিলিয়ন ডলার।
সিনেমায় জোয়ি সালদানা অভিনয় করেছেন নাভি যোদ্ধা নেইতিরি চরিত্রে। স্যাম ওয়ার্থিংটন অভিনয় করেছেন প্রাক্তন মেরিন জেক সুলির চরিত্রে। নতুন ছবিতে নতুন এক শত্রুর মোকাবেলা করছেন তারা।
এটি জেমস ক্যামেরনের চতুর্থ চলচ্চিত্র যা এক বিলিয়ন ডলারের বেশি আয় করেছে্ এর আগে এরকম সাফল্য পেয়েছে প্রথম দুটি অ্যাভাটার সিনেমা এবং ‘টাইটানিক’।
এদিকে ডন পত্রিকার ১৯ জানুয়ারির একটি প্রতিবেদন থেকে নেয়া তথ্যে এই সপ্তাহে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে জোম্বি থ্রিলার ‘২৮ ইয়ারস লেটার: দ্য বোন টেম্পল’। চারদিনে এটি ১৫ মিলিয়ন ডলার আয় করেছে। তৃতীয় স্থানে উঠে এসেছে ডিজনির এনিমেটেড ছবি ‘জুটোপিয়া ২’। চারদিনে এই ছবিটি ১২ মিলিয়ন ডলার আয় করেছে।
চতুর্থ স্থানে রয়েছে ফ্রেইডা ম্যাকফাডেনের জনপ্রিয় উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত ‘দ্য হাউসমেইড’। সেখানে একজন ধনী দম্পতির জন্য কাজ করা তরুণীকে নিয়ে গল্পটি এগোয়। এতে অভিনয় করেছেন সিডনি সুইনি ও আমান্ডা সেফ্রিড।
পঞ্চম স্থানে আছে টেবিল টেনিসের ১৯৫০-এর দশকের প্রতিযোগী চরিত্রে অস্কারের প্রার্থী টিমোথি চ্যালামেট অভিনীত ‘মার্টি সুপ্রিম’। ছবিটি আয় করেছে ৬.৭ মিলিয়ন ডলার।
শীর্ষ দশে অন্যান্য চলচ্চিত্রের মধ্যে রয়েছে ‘প্রাইমেট’ (৬ মিলিয়ন), ‘গ্রিনল্যান্ড ২: মাইগ্রেশন’ (৩.৯ মিলিয়ন), ‘অ্যানাকোন্ডা’ (৩.৮ মিলিয়ন), ‘দ্য স্পঞ্জবব মুভি: সার্চ ফর স্কয়ারপ্যান্টস’ (৩ মিলিয়ন) এবং ‘নো আদার চয়েস’ (২.৭ মিলিয়ন)।
এলআইএ