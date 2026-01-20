সড়ক দুর্ঘটনার কবলে অক্ষয়-টুইঙ্কেল, এখন কেমন আছেন তারা

সড়ক দুর্ঘটনার কবলে অক্ষয়-টুইঙ্কেল, এখন কেমন আছেন তারা
ভারতের মুম্বাইয়ের রাস্তায় সড়ক দুর্ঘটনার কবলে পড়েছেন বলিউড তারকা অক্ষয় কুমার ও তার স্ত্রী টুইঙ্কেল খান্না। সোমবার (১৯ জানুয়ারি) রাতের এই ঘটনায় কিছু সময়ের জন্য আতঙ্ক ছড়ালেও শেষ পর্যন্ত স্বস্তির খবর-তারকা দম্পতি দুজনই নিরাপদ রয়েছেন।
সোমবার রাত সাড়ে ৯টা নাগাদ মুম্বাই বিমানবন্দর থেকে নিজেদের জুহুর বাড়িতে ফিরছিলেন অক্ষয় ও টুইঙ্কেল। তাদের কনভয়ের সামনের দিকে ছিল নিরাপত্তা রক্ষীদের একটি বিলাসবহুল গাড়ি। ঠিক সেই সময় অতিরিক্ত দ্রুতগতিতে আসা একটি অটো আচমকাই ওই গাড়িতে সজোরে ধাক্কা দেয়। ধাক্কার তীব্রতায় নিরাপত্তা রক্ষীদের গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে উল্টে পড়ে।
যদিও সৌভাগ্যক্রমে ওই গাড়িতে অক্ষয় ও টুইঙ্কেল ছিলেন না। তারা কনভয়ের পিছনের অন্য একটি গাড়িতে থাকায় তাদের কোনো শারীরিক ক্ষতি হয়নি। তবে চোখের সামনে এমন দুর্ঘটনায় খানিকটা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন তারকা দম্পতি।
দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। ক্ষতিগ্রস্ত গাড়ি ও অটোটি উদ্ধার করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অটোচালকের সঙ্গে একজন যাত্রীও ছিলেন। দুর্ঘটনায় আহত অটোচালক ও ওই যাত্রীকে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তবে তাদের অবস্থা গুরুতর নয় বলেই প্রাথমিকভাবে জানা গেছে।
পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে অনুমান করা হচ্ছে, অটোটি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে চলছিল। নিয়ন্ত্রণ হারিয়েই সেটি নিরাপত্তা রক্ষীদের গাড়িতে ধাক্কা দেয়। পুরো ঘটনাটি খতিয়ে দেখতে রাস্তার সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়েছে। পাশাপাশি অটোচালককে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন তদন্তকারীরা।
এদিকে দুর্ঘটনার পরপরই অক্ষয় ও টুইঙ্কেললকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হয়। বর্তমানে তারা দুজনেই সুস্থ আছেন বলে ঘনিষ্ঠ সূত্রে জানা গেছে।
মুম্বাইয়ের রাস্তায় বেপরোয়া অটোচালনার ঘটনা নতুন নয়। তবে জনপ্রিয় তারকা অক্ষয় কুমারের কনভয় এই দুর্ঘটনার শিকার হওয়ায় বিষয়টি নিয়ে নড়েচড়ে বসেছে মুম্বই ট্রাফিক পুলিশও।
এমএমএফ