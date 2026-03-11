১১০ বিলিয়ন ডলারের চুক্তি
নেটফ্লিক্সকে হারিয়ে ওয়ার্নার ব্রাদার্স কিনে নিলো প্যারামাউন্ট
দীর্ঘ কয়েক মাসের দরকষাকষি ও প্রতিযোগিতার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে ১১০ বিলিয়ন ডলারের বিশাল চুক্তিতে ওয়ার্নার ব্রাদার্স ডিসকভারি কিনে নিয়েছে প্যারামাউন্ট স্কাইড্যান্স। এর মাধ্যমে হলিউডের বিনোদন জগতে শুরু হতে যাচ্ছে নতুন এক কর্পোরেট অধ্যায়। এটি চলচ্চিত্র নির্মাণ থেকে শুরু করে প্রদর্শন ও অনলাইন প্ল্যাটফর্ম সবকিছুর ওপর প্রভাব ফেলতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
২০২৬ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি ওয়ার্নার ব্রাদার্স ডিসকভারি তাদের শেয়ার প্রতি ৩১ ডলারের প্রস্তাব গ্রহণ করে। এই প্রস্তাব দেয় প্যারামাউন্ট। তারা স্কাইড্যান্স এবং প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ওরাকলের সমর্থনে বিড করেছিল। দীর্ঘদিন ধরে আলোচনায় থাকা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান নেটফ্লিক্স শেষ পর্যন্ত প্রতিযোগিতা থেকে সরে দাঁড়ায়।
এই অধিগ্রহণের মাধ্যমে হলিউডের অন্যতম ঐতিহাসিক স্টুডিও নতুন মালিকানার অধীনে যাচ্ছে। এর ফলে ভবিষ্যতে কোন সিনেমা নির্মিত হবে, কোথায় দেখানো হবে এবং দর্শকরা কী ধরনের বিনোদন পাবেন এসব সিদ্ধান্ত এখন বড় কর্পোরেট কাঠামোর ওপর নির্ভর করবে।
ওয়ার্নার ব্রাদার্সের ইতিহাস প্রায় এক শতাব্দীরও বেশি পুরোনো। ১৯২৩ সালে চার ভাই হ্যারি ওয়ার্নার, অ্যালবার্ট ওয়ার্নার, স্যাম ওয়ার্নার এবং জ্যাক এল. ওয়ার্নার এই স্টুডিও প্রতিষ্ঠা করেন।
১৯৬৬ সালে জ্যাক ওয়ার্নারের নিয়ন্ত্রণাধীন শেয়ার কিনে নেয় সেভেন আর্টস প্রোডাকশনস। এরপর কোম্পানির নাম হয় ওয়ার্নার ব্রাদার্স-সেভেন আর্টস।
১৯৬৯ সালে কিনে নেয় কিনি ন্যাশনাল কোম্পানি। এরপর নাম পরিবর্তন হয়ে হয় ওয়ার্নার ব্রাদার্স ইনকরপোরেটেড, পরে ওয়ার্নার কমিউনিকেশনস।
১৯৮৯ সালে টাইম ইনকরপোরেটেডের সঙ্গে একীভূত হয়ে তৈরি হয় টাইম ওয়ার্নার।
২০০১ সালে ইন্টারনেট প্রতিষ্ঠান আমেরিকা অনলাইন-এর সঙ্গে একীভূত হয়ে কোম্পানির নাম হয় এওএল টাইম ওয়ার্নার। পরে আবার নাম ফিরে আসে টাইম ওয়ার্নার।
২০১৮ সালে টেলিযোগাযোগ প্রতিষ্ঠান এটিএন্ডটি কোম্পানিটি অধিগ্রহণ করে এবং নাম দেয় ওয়ার্নারমিডিয়া।
২০২২ সালে ডেভিড জাসলাভের নেতৃত্বে ডিসকভারি ইনকরপোরেটেডের সঙ্গে একীভূত হয়ে তৈরি হয় ওয়ার্নার ব্রাদার্স ডিসকভারি।
২০২৫ সালের শেষ দিকে নেটফ্লিক্স ওয়ার্নার ব্রাদার্স ডিসকভারির স্টুডিও ও অনলাইন প্ল্যাটফর্ম অধিগ্রহণের প্রস্তাব দেয়। তারা শেয়ারপ্রতি ২৭ দশমিক ৭৫ ডলারের অফার দেয়। তবে তারা কেবল স্টুডিও ও অনলাইন পরিষেবা নিতে চেয়েছিল, কেবল টেলিভিশন চ্যানেল নয়।
অন্যদিকে প্যারামাউন্ট পুরো প্রতিষ্ঠানটি অধিগ্রহণের জন্য আগ্রহ দেখায় এবং বারবার প্রস্তাব বাড়াতে থাকে। শেষ পর্যন্ত নবম প্রস্তাবে শেয়ারপ্রতি ৩১ ডলার অফার করে তারা। এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা ওয়ার্নার ব্রাদার্স ডিসকভারির পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।
কর্পোরেট একীভবনের প্রভাব
হলিউডে বড় বড় প্রতিষ্ঠানের একীভবন নতুন নয়। তবে সমালোচকদের মতে, এই ধরনের একীভবন সৃজনশীলতার জন্য অনেক সময় ক্ষতিকর হয়ে ওঠে। উদাহরণ হিসেবে ধরা হয় ২০২২ সালে অনলাইন বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান আমাজনের মাধ্যমে এমজিএম স্টুডিও অধিগ্রহণের ঘটনা। এতে জেমস বন্ড, রকি এবং সাইলেন্স অব দ্য ল্যাম্বসের মতো জনপ্রিয় চলচ্চিত্রের লাইব্রেরি আমাজনের হাতে গেলেও নতুন চলচ্চিত্র নির্মাণ তুলনামূলক কম হয়েছে।
এছাড়া ওয়াল্ট ডিজনির ধারাবাহিক অধিগ্রহণও আলোচনায় রয়েছে। পিক্সার, মার্ভেল, লুকাসফিল্ম এবং টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি ফক্স অধিগ্রহণের পর অনেক পুরোনো স্টুডিও তাদের স্বতন্ত্র পরিচয় হারিয়েছে।
লাইব্রেরি
এই ধরনের বড় চুক্তির আসল লক্ষ্য প্রায়ই থাকে চলচ্চিত্র ও সিরিজের বিশাল সংগ্রহ। ওয়ার্নার ব্রাদার্সের লাইব্রেরিতে রয়েছে অসংখ্য জনপ্রিয় ব্র্যান্ড ডিসি কমিকসের ব্যাটম্যান ও সুপারম্যান, হ্যারি পটার, গেম অব থ্রোনস, লুনি টিউনস, ক্যাসাব্লাঙ্কা এবং দ্য সোপ্রানোসের মতো ঐতিহাসিক নির্মাণ। এই সংগ্রহগুলো অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ও সম্প্রচারে নিয়মিত আয় এনে দেয়।
তবে সমালোচকদের মতে, পুরোনো লাইব্রেরির ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা নতুন গল্প নির্মাণের আগ্রহ কমিয়ে দেয়।
নতুন পরিকল্পনা
প্যারামাউন্ট স্কাইড্যান্সের প্রধান ডেভিড এলিসন জানিয়েছেন, একীভূত প্রতিষ্ঠানের অধীনে বছরে প্রায় ৩০টি সিনেমা প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।
তিনি আরও বলেছেন, সিনেমা অবশ্যই বড় পর্দায় দেখার জন্য তৈরি হওয়া উচিত এবং মুক্তির পর প্রায় ৪৫ দিন পর্যন্ত প্রেক্ষাগৃহে চলবে। তবে বিশ্লেষকদের মতে, বছরে ৩০টি বড় বাজেটের চলচ্চিত্র নির্মাণ বাস্তবে খুব কঠিন।
সংবাদমাধ্যম নিয়েও উদ্বেগ
এই চুক্তির ফলে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমও প্রভাবিত হতে পারে। কারণ, ওয়ার্নার ব্রাদার্স ডিসকভারির মালিকানাধীন সিএনএন এখন প্যারামাউন্ট স্কাইড্যান্সের অধীনে যাবে। এ নিয়ে প্রতিষ্ঠানটির সাংবাদিকদের মধ্যে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। বিশ্লেষকদের আশঙ্কা, বড় কর্পোরেট মালিকানার কারণে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
অনলাইন প্ল্যাটফর্ম একীভূত হতে পারে
চুক্তি সম্পন্ন হলে ওয়ার্নার ব্রাদার্সের এইচবিও ম্যাক্স এবং প্যারামাউন্টের নিজস্ব প্ল্যাটফর্ম একত্রিত করে একটি নতুন অনলাইন বিনোদন প্ল্যাটফর্ম চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে। এতে প্রায় ২০ কোটি গ্রাহক একসঙ্গে যুক্ত হতে পারে, যা নেটফ্লিক্সের প্রায় ৩০ কোটি গ্রাহকের কাছাকাছি পৌঁছে যাবে।
এলআইএ