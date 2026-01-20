সেই পাগলিটাকে উদ্ধার করে খেতে দিলেন জোভান, ভাইরাল ছবি
বাংলাদেশের ফেসবুকপ্রেমীদের মাঝে ভাইরাল হয়েছে অভিনেতা ফারহান আহমেদ জোভানের নতুন স্ট্যাটাস। অভিনেতা সম্প্রতি নিজের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে দুটি ছবি পোস্ট করেছেন। সেখানে দেখা গেছে অভিনেত্রী কেয়া পায়েল খাবার খাচ্ছেন। তার পোশাক আগের ছবিগুলোর তুলনায় কিছুটা পরিষ্কার।
জোভান স্ট্যাটাসে লিখেছেন, ‘পাগলিটারে উদ্ধার কইরা ভাত খাইতে দিসি। কয়, ভাত খাইবো না। বিরিয়ানি খাইবো।’
এই মজাদার স্ট্যাটাস এবং ছবি মুহূর্তে ফ্যানদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে। ছবিগুলোতে দেখা যায়, কেয়া পায়েল পাগল চরিত্রের পোশাকে বসে খাবার উপভোগ করছেন। অভিনেতা ফারহান নিজেই প্রথম ছবিটি পোস্ট করেন এবং তার সঙ্গে ফ্যানদের জন্য একটি মজার মন্তব্যও রেখেছেন।
ভক্তরা দুই তারকার এই মজাদার মুহূর্তের ছবি দেখে কমেন্ট বক্সে বিভিন্ন রিয়েকশন জানান। কেউ তাদের হাস্যরসপূর্ণ কথোপকথন প্রশংসা করেন, কেউ আবার নিজের প্রিয় খাবারের সঙ্গে ছবিটির মিল খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন। সামাজিক মাধ্যমে ছবিগুলো মুহূর্তের মধ্যে হাজার হাজার শেয়ার ও লাইক পেয়েছে।
জানা গেছে, এটি মূলত একটি নাটকের প্রচারণা। এতে জোভান ও কেয়া পায়েল অভিনয় করেছেন জুটি হয়ে। কেয়াকে দেখা যাবে ভবঘুরে পাগল মেয়ের চরিত্রে।
তবে কবে কোথায় নাটকটি প্রচার হবে সে বিষয়ে কিছুই জানাননি দুই তারকা
এলআইএ