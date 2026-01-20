নায়িকা শাবনাজের ছোটবোন অভিনেত্রী মৌ এখন কোথায় থাকেন?

নায়িকা শাবনাজের ছোটবোন অভিনেত্রী মৌ এখন কোথায় থাকেন?
দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে অভিনয় জগতে সক্রিয় তাহমিনা সুলতানা মৌ। চলচ্চিত্র ছাড়াও নাটক, টেলিভিশন ধারাবাহিক, মঞ্চ ও বিজ্ঞাপনে তিনি নিজেকে প্রমাণ করেছেন। আজকাল তাকে নিয়মিত পর্দায় দেখা যায় না বললেই চলে।
অনেকে মনে করছেন এই তারকা দেশের বাইরে বাস করেন। স্থায়ী হয়েছেন কোনো উন্নত দেশে।
এই ভুল ধারণার অবসান ঘটিয়ে তাহমিনা সুলতানা মৌ নিজেই জানালেন তার অবস্থান। তিনি দেশেই রয়েছেন।বছরে এক-দুইবার বিদেশে ঘুরতে যান অবশ্য। তখন নানারকম ছবি ফেসবুকে দিয়ে থাকেন। সেগুলো দেখেই সবার মনে ধারণা হয়েছে মৌ দেশ ছেড়েছেন।
গত (১৯ জানুয়ারি) সোমবার রাতে ফেসবুকে একটি পোস্ট দেন মৌ। সেখানে তিনি লিখেছেন, ‘বছরে এক-আধবার বিদেশে ঘুরতে যাই, আর সেই ছবিগুলো মাঝেমধ্যে ফেসবুকে দিই। তাতেই নাকি অনেকের ধারণা-আমি বিদেশেই থাকি! না ভাই না ভ্রমণটা শখ, ঠিকানা কিন্তু এখনো ঢাকা শহর। এখনো এই যাদুর শহর ঢাকাতেই আছি। ঢাকার ট্রাফিক, ধুলো ,রিকশা ,মশা, চা,ফুচকা -সবই নিয়মিত উপভোগ করছি। এই যাদুর শহর ছেড়ে যাওয়া কি এত সহজ!’
বাংলা চলচ্চিত্রের এক সময়ের জনপ্রিয় নায়িকা শাবনাজের ছোট বোন অভিনয়শিল্পী তাহমিনা সুলতানা মৌ। তাদের বাবা এস এম হুমায়ূন নাট্যচক্রের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি।
ছোটবেলা থেকেই নৃত্যশিল্পী হওয়ার ইচ্ছে ছিলো তাহমিনা সুলতানা মৌয়ের। শিবলী মহম্মদ ও শামীম আরা নীপার কাছে নাচের তালিমও নিয়েছিলেন। এক পর্যায়ে নাচ নিয়ে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। ১৯৯৯ সালে মোস্তফা সরয়ার ফারুকীর ‘চোর চোর’ টেলিছবির মাধ্যমে পেশাদার অভিনয়ে যাত্রা শুরু। এরপর থেকে অভিনয়ের সঙ্গেই আছেন তিনি।
এমআই/এলআইএ