  2. বিনোদন

৪০৫ ডলারের আশায় ছবি পোস্ট করলো সেই পাগলি

বিনোদন প্রতিবেদক
বিনোদন প্রতিবেদক বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:৫০ পিএম, ২০ জানুয়ারি ২০২৬
৪০৫ ডলারের আশায় ছবি পোস্ট করলো সেই পাগলি
কেয়া পায়েল

সম্প্রতি ভবঘুরে বাস্তুহারা এক পাগলির চরিত্রে দেখা গেছে নাটকের জনপ্রিয় অভিনেত্রী কেয়া পায়েলকে। গতকাল সোমবার (১৯ জানুয়ারি) ফেসবুকে ওই বেশে তার ভিডিও পোস্ট করেন কেয়া। অভিনেতা ফারহান আহমেদ জোভানও সেটি শেয়ার দেন তার ফেসবুকের দেয়ালে। সেই ভিডিও ভাইরাল হয়।

পরে দেখা যায় পথশিশুদের সঙ্গে পাগলি বেশে ছবি পোস্ট করেন কেয়া পায়েল। মজার ক্যাপশন দেয়া সেই ছবিও ভাইরাল হয়েছে।

এবার দেখা গেল আরও একটি ছবি পোস্ট করেছেন কেয়া। এখানে তিনি ময়লা পোশাকে সেই পাগল নারী হয়ে ধরা দিয়েছেন। তবে ক্যাপশনটা বেশ মজার। যা নজড় কেড়েছে নেটিজেনদের। আর ছবিটিও মুহূর্তেই ভাইরাল হয়েছে।

ছবি পোস্ট করে কেয়া পায়েল ক্যাপশন দিয়েছেন, ‌‘ভাই এই ছবি টা reach করলে facebook থেইকা ৪০৫ dollar দিবো কইছে।’

এই অনন্য ক্যাপশন এবং ফারহানের স্ট্যাটাস মিলিতভাবে নেটিজেনদের মধ্যে হাসি আর বিনোদনের ঝড় তুলেছে।


নাটকের একটি চরিত্রে এভাবেই পাগল নারীর বেশে ধরা দিয়েছেন কেয়া পায়েল

ছবি পোস্ট করার ২ ঘণ্টায় ছবিটিতে ৮৮ হাজারেও বেশি রিয়েক্ট পড়েছে। মন্তব্য করেছেন দেড় হাজারেরও বেশি অনুরাগী। বোঝাই যাচ্ছে কেয়ার মজাভরা ক্যাপশন সবার মনে আনন্দ ছড়িয়েছে।

জানা গেছে, এটি মূলত একটি নাটকের প্রচারণা। এতে জোভান ও কেয়া পায়েল অভিনয় করেছেন জুটি হয়ে। কেয়াকে দেখা যাবে ভবঘুরে পাগল মেয়ের চরিত্রে।

তবে কবে কোথায় নাটকটি প্রচার হবে সে বিষয়ে কিছুই জানাননি দুই তারকা জোভান ও কেয়া পায়েল।

 

এলআইএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।