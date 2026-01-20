ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সিনেমা নিয়ে বেজায় চটেছেন জাভেদ আখতার

ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সিনেমা নিয়ে বেজায় চটেছেন জাভেদ আখতার
ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে নির্মিত বলিউডের বহুল প্রতীক্ষিত সিনেমা ‘বর্ডার টু’। এটি মুক্তির আগেই বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে। ছবিটির নির্মাতাদের বিরুদ্ধে বেজায় চটেছেন কিংবদন্তি গীতিকার ও চিত্রনাট্যকার জাভেদ আখতার। পুরোনো গান নতুন করে ব্যবহার এবং সৃষ্টিশীলতার অভাবের জন্য তিনি সিনেমাটিকে ‘বুদ্ধিবৃত্তিক ও সৃজনশীল দেউলিয়াপনা’ হিসেবে আখ্যা দিলেন।
উল্লেখ্য, ১৯৯৭ সালে মুক্তি পাওয়া ‘বর্ডার’ সিনেমার কালজয়ী গানগুলোর গীতিকার ছিলেন জাভেদ আখতার। সেই সুবাদেই সিক্যুয়েল ‘বর্ডার টু’-এর জন্য তাকেই প্রথমে গান লেখার প্রস্তাব দেওয়া হয়। তবে সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন তিনি। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে জাভেদ আখতার জানান, পুরোনো গান ঘেঁটে নতুন সিনেমা বানানোর প্রবণতা তিনি একেবারেই সমর্থন করেন না।
তার ভাষায়, ‘আগের গানগুলো যখন অসাধারণভাবে সফল হয়েছে তখন সেগুলো ঘেঁটে নতুন করে ছাড়ার কোনো প্রয়োজন নেই। নতুন সিনেমা হলে নতুন গান বানান। নাহলে মেনে নিন আপনাদের পক্ষে সেই মানের কাজ করা সম্ভব নয়।’
নির্মাতাদের উদ্দেশে আরও কঠোর মন্তব্য করে তিনি বলেন, অতীতকে আঁকড়ে ধরে বর্তমান চালানোর মানসিকতাই এই সমস্যার মূল। ‘যা হয়ে গেছে, তা হয়ে গেছে। অতীতকে অতীতেই থাকতে দিন। নতুন ছবি মানে নতুন ভাবনা, নতুন সৃষ্টিশীলতা। অতীতের গৌরবের ওপর ভর করে আর কতদিন চলবেন?’ - সরাসরি ক্ষোভ উগরে দিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এই বর্ষীয়ান গীতিকার।
সাম্প্রতিক সময়ে বলিউডে পুরোনো গান নতুন করে ব্যবহারের যে প্রবণতা বেড়েছে সেটাকেও কড়া ভাষায় সমালোচনা করেন জাভেদ আখতার। তার মতে, এটি শিল্পীদের নিজেদের অক্ষমতা স্বীকার করারই নামান্তর।
‘বর্ডার টু’ সিনেমাটি মুক্তি পাবে আগামী ২৩ জানুয়ারি। ছবিতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন সানি দেওল। তার সঙ্গে রয়েছেন বরুণ ধাওয়ান, আহান শেঠি ও দিলজিৎ দোসাঞ্জ।
এলআইএ