ওয়েব ফিল্মে সেনা কর্মকর্তার স্ত্রীর চরিত্রে দীপা খন্দকার

ওয়েব ফিল্মে সেনা কর্মকর্তার স্ত্রীর চরিত্রে দীপা খন্দকার
দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে অভিনয়ে সক্রিয় দীপা খন্দকার। ছোটপর্দার জনপ্রিয় এই অভিনেত্রী অসংখ্য নাটকে অভিনয় করে দর্শকের ভালোবাসা পেয়েছেন। বর্তমানে তিনি ঈদুল ফিতরের জন্য একাধিক নাটকে কাজ করছেন তিনি। এই ব্যস্ত সময়ের মধ্যেই দীপা শেষ করেছেন একটি নতুন ওয়েব ফিল্মের শুটিং শেষ করেছেন।
‘একসাথে আলাদা’ শিরোনামের ওয়েব ফিল্মটি নির্মাণ করেছেন রেজাউর রহমান। জানা গেছে, এই ওয়েব ফিল্মে দীপা খন্দকারকে একজন সেনা কর্মকর্তার স্ত্রীর ভূমিকায় দেখা যাবে। তার চরিত্রে থাকবে আবেগ, পরিবার ও দায়িত্বের নানা দ্বন্দ্ব, যা দর্শকের কাছে নতুন অভিজ্ঞতা হিসেবে ধরা দিতে পারে।
দীপা খন্দকার এই প্রসঙ্গে বলেছেন, “আমার কাছে চরিত্রটি খুবই চ্যালেঞ্জিং ছিল। সাধারণ নাটকের চেয়ে ওয়েব ফিল্মে কাজ করার ধরনটা আলাদা। দর্শকরা আশা করছি এটি উপভোগ করবেন।”
ওয়েব ফিল্মটি শুটিং শেষ হলেও পোস্ট-প্রোডাকশন এবং এডিটিং চলমান। নির্মাতারা জানিয়েছেন, খুব শিগগিরই এটি অনলাইন প্ল্যাটফর্মে মুক্তি দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। দর্শকরা দীপার নতুন এই চরিত্রে কেমন সাড়া দিবেন, তা আগামই আলোচনা তৈরি করছে।
এমআই/এমএমএফ