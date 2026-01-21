অকালে মারা যাওয়া চার নায়ক নিয়ে যা বলেছিলেন অভিনেতা জাভেদ

অকালে মারা যাওয়া চার নায়ক নিয়ে যা বলেছিলেন অভিনেতা জাভেদ
সোনালী দিনের বাংলাদেশি সিনেমার নৃত্য পরিচালক ও নায়ক জাভেদ আর নেই। তিনি আজ বুধবার (২১ জানুয়ারি) চলে গেছেন না ফেরার দেশে। তাকে হারিয়ে শোকাহত চলচ্চিত্রের আঙিনা। সংস্কৃতিতেও পড়েছে শোকের ছায়া। তার নানা স্মৃতিচারণায় মেতে আছেন সবাই। চলচ্চিত্রপ্রেমীরা জানতে চাইছেন তার অজানা সব কথা।
দীর্ঘ সময় ধরে সিনেমা থেকে দূরে ছিলেন জাভেদ। বিভিন্ন সময় দেয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন অনেক কথা। তেমনি একটি সাক্ষাৎকারে তিনি তার মতামত জানিয়েছিলেন অকালে চলে যাওয়া চার নায়ক জসীম, জাফর ইকবাল, সালমান শাহ ও মান্না সম্পর্কে।
তিনি জানিয়েছেন, এই নায়করা শুধু পর্দার চরিত্র নয়, বরং শিল্পী হিসাবেও গভীর ছাপ রেখে গেছেন।
জাভেদ বলেন, ‘জসীম সাহেব সত্যিই ভালো মানুষ ছিলেন। আমি যেমন এদেশের সিনেমায় নাচ নিয়ে কাজ করেছি, তেমনই তিনি অ্যাকশনের নতুন যুগের দুয়ার খুলে দিয়েছিলেন। দর্শক তার অ্যাকশন পছন্দ করতেন। সেই জনপ্রিয়তা দেখে অনেক নায়ক অ্যাকশনের প্রতি সিরিয়াস হয়েছিলেন। কেউ কেউ তো অ্যাকশন হিরো হিসেবে পরিচিতি পেয়েছেন।’
জাফর ইকবালের প্রসঙ্গে জাভেদ বলেন, ‘তার কথা কী বলব। আমাদের ইন্ডাস্ট্রির খাঁটি নায়ক ছিলো। আমার কলিজার বন্ধু ছিল সে। যখন তখন আমার বাসায় এসে নতুন পোশাক, নতুন স্টাইল নিয়ে আলাপ করত। খুবই স্মার্ট ও স্টাইলিশ ছিল সে। তার মতো নায়ক অকালে চলে যাওয়ায় আমাদের অনেক ক্ষতি হলো।’
সালমান শাহ ও মান্নার স্মৃতিচারণে জাভেদ বলেন, ‘দুজনের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সখ্যতা তেমন ছিল না, তবে উভয়ই তাদের সময়ে সেরা হিট নায়ক ছিলেন। সালমানের মৃত্যু ইন্ডাস্ট্রিকে অনেক ব্যথা দিয়েছিল। তার পেছনে অনেক টাকা লগ্নি করা হয়েছিল। আল্লাহ ভালো জানেন কী থেকে কী হয়ে গেল। সে ছিল এক অন্যরকম ছেলে। আর মান্না ছিলো সিনেমা পাগল এক নায়ক। সবাইকে সে সম্মান করতো।’
জাভেদের এই স্মৃতিচারণ থেকে বোঝা যায়, বাংলাদেশের সিনেমার সোনালী দিনের নায়করা কেবল পর্দার জন্য নয়, শিল্প ও বন্ধুত্বের জগতে তাদের নিজস্ব ছাপ রেখে গেছেন। জাভেদের চোখে তারা ছিলেন প্রতিভাবান, আন্তরিক এবং দর্শকের হৃদয়ে অমর।
