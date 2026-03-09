স্ত্রী হারানোর পর কার সঙ্গে নতুন জীবন কাটাতে চাইছেন জাহের আলভী
স্ত্রী ইকরার আত্মহত্যার ঘটনায় ছোট পর্দার অভিনেতা জাহের আলভীর বিরুদ্ধে আত্মহত্যার প্ররোচনায় মামলা হয়েছে। স্ত্রীর মৃত্যুর পর প্রথমে শোকের কথা বলেছিলেন অভিনেতা। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই বদলে গেছে তার বক্তব্যের সুর।
প্রয়াত স্ত্রী আফরা ইভনাথ খান ইকরার বিরুদ্ধেই নানা অভিযোগ তুলেছেন তিনি। এতে সামাজিক মাধ্যমে শুরু হয়েছে আরও সমালোচনা।
এসবের ভিড়ে এবার নতুন করে জীবন নিয়ে বার্তা দিয়েছেন জাহে আলভী। একমাত্র ছেলে রিযিককে নিয়ে নিয়মিত ভিডিও ও ছবি পোস্ট করেন তিনি। সম্প্রতি একটি পোস্ট করেছেন। সেটার কমেন্ট বক্সে প্রশংসার ঝড় বইছে যেন।
একমাত্র ছেলে রিযিকের সঙ্গে সুইমিংপুলে জাহের আলভী
সেখানে তিনি লিখেছেন, ‘রিযিক, তোর জন্য বেঁচে থাকা।’
জাহের আলভীর পোস্টে মন্তব্য ঘরে একজন লিখেছেন, ‘ভাই! আপনি ওর জন্য পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম বাবা হবেন!ইনশাআল্লাহ! বাচ্চাটার জন্য বুঁকের ভেতর থেকে অসীম দোয়া থাকবে সবসময়!’
আরেকজন লিখেছেন, ‘ভয়কে জয় করাই পুরুষ মানুষের কাজ। আঁধার কেটে গিয়ে আলো ফুটবে ইনশাল্লাহ ‘
এমআই/এলআইএ