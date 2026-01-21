কাকে বিয়ে করলেন মান্না-শাকিব খানের সেই নায়িকা?

কাকে বিয়ে করলেন মান্না-শাকিব খানের সেই নায়িকা?
ঢাকাই চলচ্চিত্রের একসময়কার পরিচিত মুখ চিত্রনায়িকা শাকিবা বিনতে আলী। একাধিক ব্যবসাসফল ছবিতে অভিনয় করে দর্শকের নজর কাড়েন তিনি। নায়ক মান্না ও শাকিব খানের মতো জনপ্রিয় নায়কদের বিপরীতে কাজ করে পরিচিতি পেয়েছিলেন। নিজের অবস্থানও শক্ত করেছিলেন।
তবে হঠাৎ করেই দীর্ঘদিন রুপালি পর্দা থেকে আড়ালে চলে যান এই নায়িকা। তাকে আর নতুন কোনো কাজে দেখা যায়নি।
সেই নায়িকা আবারও আলোচনায় এসেছেন বিয়ের খবরে। নতুন জীবনে পা দিয়েছেন শাকিবা। বিয়ে করেছেন অভিনেতা শেখ উজ্জ্বল হোসেনকে।
জানা গেছে, গেল সোমবার (১৯ জানুয়ারি) তাদের বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়েছে। বিয়ের সাজে ছবি পোস্ট করেছেন শাকিবাও। সঙ্গে লিখেছেন ‘অপরিচিত বন্ধুর চেয়ে পরিচিত শত্রুকে বিয়ে করা শ্রেয়।’
তাদের এই খবরে শোবিজ অঙ্গনের অনেকেই শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা জানিয়েছেন।
২০০৫ সালে ‘ভণ্ড নেতা’ চলচ্চিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে চলচ্চিত্রাঙ্গনে যাত্রা শুরু করেন শাকিবা। তার প্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি ছিল ‘জীবনের গ্যারান্টি নাই’। এরপর তিনি প্রায় ৪০টির মতো চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন।
অন্যদিকে শেখ উজ্জ্বল হোসেন একসময় ছোট পর্দায় নিয়মিত অভিনয় করলেও বর্তমানে তাকে তুলনামূলকভাবে কম দেখা যায়।
এমআই/এলআইএ