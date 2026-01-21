প্রথম স্ত্রীকে তালাক না দিয়ে গোপনে দ্বিতীয় বিয়ে করলেন নায়ক

প্রথম স্ত্রীকে তালাক না দিয়ে গোপনে দ্বিতীয় বিয়ে করলেন নায়ক
টলিউডে আবারও চমক! প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে আনুষ্ঠানিক বিচ্ছেদ নিয়ে ধোঁয়াশা কাটার আগেই দ্বিতীয়বার বিয়ের পিঁড়িতে বসলেন জনপ্রিয় অভিনেতা ও বিজেপি বিধায়ক হিরণ চট্টোপাধ্যায়। ভারতের বারাণসীতে অনেকটাই গোপনে এই বিয়ে সম্পন্ন করেছেন তিনি। এমন খবর ছড়িয়ে পড়তেই শোরগোল বিনোদন অঙ্গনে।
জানা গেছে, দীর্ঘদিনের পরিচয় ও বোঝাপড়ার পরই নতুন সম্পর্কে বাঁধা পড়েছেন হিরণ। তার সদ্য বিবাহিত স্ত্রীর নাম ঋতিকা গিরি। পেশায় তিনি একজন মডেল হলেও তার পরিচয় শুধু সেখানেই সীমাবদ্ধ নয়।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, ঋতিকা ২০২২ সালে মিস ইন্ডিয়া প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলেন। এর আগে ২০১৯ সালে পূর্ব ভারতের একটি বিউটি পেজেন্টে বিজয়ী হন তিনি।
মডেলিংয়ের পাশাপাশি ঋতিকা একজন আইনজীবী এবং জাতীয় পর্যায়ের যোগায় স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত। আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাসী এই তরুণী কৃষ্ণ-রাধার ভক্ত হিসেবেও পরিচিত। সোশ্যাল মিডিয়ায় তার অনুসারীর সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য।
হিরণের ব্যক্তিগত জীবন অবশ্য আগেও আলোচনার কেন্দ্রে এসেছে। ২০০৬ সালে অভিনেত্রী অনিন্দিতা ঘোষকে বিয়ে করেছিলেন তিনি। বিয়ের আগে তাঁদের প্রায় চার বছরের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। তাদের এক কন্যাসন্তান রয়েছে। তার নাম নিয়াসা চট্টোপাধ্যায়।
তবে বিয়ের প্রায় ১৬ বছর পর, ২০২২ সালে তাদের বিচ্ছেদের খবর সামনে আসে। যদিও সে সময় এই বিচ্ছেদের খবরকে ‘অসত্য’ বলে দাবি করেছিলেন হিরণ নিজেই। সেই প্রেক্ষাপটে তালাকের আনুষ্ঠানিকতা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে, যা নিয়েই এবার নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়েছে।
চলচ্চিত্রে হিরণের অভিষেক হয় ২০০৭ সালে ‘নবাব নন্দিনী’ সিনেমার মাধ্যমে। এরপর ‘ভালোবাসা ভালোবাসা’, ‘চিরসাথী’, ‘মাঝিকিনে’সহ একাধিক ব্যবসাসফল ছবিতে অভিনয় করে টলিউডে নিজের জায়গা পাকা করেন। ২০২১ সালে খড়গপুর সদর কেন্দ্র থেকে বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হয়ে রাজনীতিতেও সক্রিয় হন তিনি।
দ্বিতীয় বিয়ে নিয়ে হিরণ এখনো প্রকাশ্যে কোনো মন্তব্য না করলেও, বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই নেটদুনিয়ায় চলছে জোর চর্চা।
