উত্তরায় জাভেদের দাফন সম্পন্ন

প্রকাশিত: ০৭:০৭ পিএম, ২১ জানুয়ারি ২০২৬
উত্তরার ১২ নাম্বার সেক্টর কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে অভিনেতা জাভেদকে/ সংগৃহিত ছবি

উত্তরার ১২ নম্বর সেক্টরে দ্বিতীয় জানাজার পর সেখানকার কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে অভিনেতা জাভেদকে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন অভিনেতার দীর্ঘদিনের সহকর্মী ও পরিবারের সদস্যরা।

এর আগে বাদ আসর এফডিসিতে জাভেদের প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সহকর্মী তারকা শিল্পী ও অভিনেতারা। জাভেদের মরদেহে ফুলেল শ্রদ্ধা জানিয়ে এ সময় স্মৃতিচারণ ও শোক প্রকাশ করেন তারা। সেখান থেকে মরদেহ নেওয়া হয় উত্তরায়। সেখানে বাদ মাগরিব আরও একটি জানাজা অনুষ্ঠিত হয়।

আজ (২১ জানুয়ারি) বুধবার বেলা ১১টা ১৫ মিনিটে উত্তরায় নিজ বাসায় মৃত্যুবরণ করেন অভিনেতা ইলিয়াস জাভেদ। তার বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। সত্তর-আশির দশকে দাপটের সঙ্গে বাংলা সিনেমায় অভিনয় করেন এই শিল্পী।

১৯৬০ সালে মুক্তি পাওয়া উর্দু ছবি ‘নয়া জিন্দেগি’ দিয়ে অভিষেক হয় নায়ক ইলিয়াস জাভেদের। এরপর প্রায় ২ শতাধিক সিনেমায় অভিনয় করেন তিনি। নব্বই দশক পর্যন্ত বাংলা সিনেমায় তিনি ছিলেন নিয়মিত।

জাভেদের প্রকৃত নাম রাজা মোহাম্মদ ইলিয়াস। নৃত্য পরিচালনার মাধ্যমে চলচ্চিত্রে তার যাত্রা শুরু। পরে শুরু করেন অভিনয়। ‘নিশান’ তার অন্যতম জনপ্রিয় সিনেমা।

