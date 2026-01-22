ওমরাহ করতে গিয়ে অভিনেত্রীর মৃত্যু

ওমরাহ করতে গিয়ে অভিনেত্রীর মৃত্যু
ওমরাহ পালন করতে গিয়ে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন মালেশিয়ান অভিনেত্রী নাদিয়া কেসুমা। গত ১৪ জানুয়ারি ওমরাহর উদ্দেশ্যে সৌদি আরবের জেদ্দায় পৌঁছান তিনি। তার পরপরই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। পরদিন ১৫ জানুয়ারি সকাল ৮টায় তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৪৯ বছর।
অভিনেত্রীর মৃত্যুর খবরটি নিশ্চিত করেছেন তার স্বামী ড. মুহাম্মদ কামারুল কাবিলান আবদুল্লাহ। পাশাপাশি তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও অভিনেত্রী নরিনী আবদুল্লাহও সামাজিক মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
নাদিয়ার মেয়ে সামাজিক মাধ্যমে জানান, তার মা ১৫ জানুয়ারি সকাল ৮টা ৫ মিনিটে মারা যান। তিনি সবার কাছে তার মায়ের আত্মার মাগফেরাত কামনায় দোয়া চেয়েছেন।
পরিবার ও ঘনিষ্ঠ সূত্রে জানা গেছে, জেদ্দার কিং আব্দুল আজিজ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছানোর দিনই নাদিয়া হৃদরোগে আক্রান্ত হন। অসুস্থ অবস্থায় দ্রুত তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। তবে সেখানে নেওয়ার কয়েক ঘণ্টা পর তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।
নাদিয়া কেসুমা মালয়েশিয়ার জনপ্রিয় অভিনেত্রী ছিলেন। ‘শয়তান মুনাফিক’ ও ‘কুদেতা’-সহ একাধিক চলচ্চিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে তিনি দর্শকদের কাছে পরিচিতি লাভ করেন। তার প্রকৃত নাম নাদিয়াহ কাসুমাওয়াতি আব্দুল করিম।
১৪ থেকে ২৮ জানুয়ারি পর্যন্ত ওমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে একটি ট্রাভেল এজেন্সির মাধ্যমে মালয়েশিয়া থেকে সৌদি আরবে গিয়েছিলেন তিনি। আকস্মিক এই মৃত্যুতে মালয়েশিয়ার বিনোদন অঙ্গনে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
