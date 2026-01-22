  2. বিনোদন

যুক্তরাজ্যের আদালতে রাসেল ব্র্যান্ড, ধর্ষণের নতুন দুই অভিযোগ

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:২৯ পিএম, ২২ জানুয়ারি ২০২৬
যুক্তরাজ্যের আদালতে রাসেল ব্র্যান্ড, ধর্ষণের নতুন দুই অভিযোগ
যুক্তরাজ্যের আদালতে রাসেল ব্র্যান্ড

ব্রিটিশ অভিনেতা ও কৌতুকশিল্পী রাসেল ব্র্যান্ড মঙ্গলবার যুক্তরাজ্যের একটি আদালতে হাজির হন। তার বিরুদ্ধে নতুন করে দুটি ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়নের অভিযোগ আনা হয়েছে। ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে আনা এই নতুন অভিযোগ দুটি লন্ডনে ২০০৯ সালে দুই ভিন্ন নারীর সঙ্গে ঘটে যাওয়া কথিত দুটি ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত।

এর আগে, গত বছরের মে মাসে ব্র্যান্ড চার ভিন্ন নারীর সঙ্গে ১৯৯৯ থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে ঘটে যাওয়া কথিত ঘটনার জন্য দুইটি ধর্ষণ, দুইটি যৌন নিপীড়ন এবং একটি অশালীন হামলার অভিযোগে নিজেকে নির্দোষ দাবি করেন।

ভিডিও লিংকের মাধ্যমে আদালতে হাজির হয়ে হালকা নীল রঙের আংশিক বোতাম খোলা শার্ট পরা ব্র্যান্ড কেবল নিজের নাম ও জন্মতারিখ নিশ্চিত করার জন্য কথা বলেন। তিনি শর্তসাপেক্ষ জামিন পেয়েছেন।

আগামী ১৭ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ লন্ডনের সাউথওয়ার্ক ক্রাউন কোর্টে প্রাক-বিচার শুনানিতে তার আবার হাজির হওয়ার কথা রয়েছে।

আরও পড়ুন
ঝড় তুলেছে শহিদ কাপুর ও তৃপ্তি দিমরির ভয়ংকর প্রেমকাহিনি
শাহরুখকে ‘আঙ্কেল’ ডেকে ভাইরাল তুর্কি অভিনেত্রী

২০২৩ সালে একটি সংবাদপত্র ও একটি টেলিভিশন চ্যানেলের যৌথ অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের পর তার বিরুদ্ধে প্রথমে অভিযোগ আনা হয়। ওই অনুসন্ধানে তার বিরুদ্ধে একাধিক যৌন হয়রানির অভিযোগ উঠে আসে।

আগের পাঁচটি অভিযোগের বিষয়ে জুন মাসে সাউথওয়ার্ক ক্রাউন কোর্টে বিচার শুরু হওয়ার কথা রয়েছে।

রাসেল ব্র্যান্ড একসময় জনপ্রিয় স্ট্যান্ড-আপ কমেডিয়ান ছিলেন এবং দুই হাজার দশকের শুরুর দিকে হলিউডে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি ২০১০ সালে গায়িকা ক্যাটি পেরিকে বিয়ে করেন, তবে ২০১২ সালে তাঁদের বিচ্ছেদ হয়।

একসময় বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয় ও হলিউড তারকা হিসেবে পরিচিত ব্র্যান্ড পরবর্তীতে নিজেকে রক্ষণশীল মতাদর্শের প্রচারক হিসেবে নতুনভাবে উপস্থাপন করেন।

২০২৪ সালে তিনি জানান, থেমস নদীতে বাপ্তিস্ম গ্রহণের মাধ্যমে তিনি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছেন।

 

এলআইএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।