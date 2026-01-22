  2. বিনোদন

দুর্ঘটনায় আহত অটোচালকের চিকিৎসার দায়িত্ব নিলেন অক্ষয় কুমার

প্রকাশিত: ০৫:৩২ পিএম, ২২ জানুয়ারি ২০২৬
অক্ষয় কুমার। ছবি: সংগৃহীত

 

গত ১৯ জানুয়ারি বিমানবন্দর থেকে ফেরার পথে ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে বলিউড তারকা অক্ষয় কুমারের কনভয়। ঘটনাস্থল থেকে ভাইরাল হওয়া ছবি ও ভিডিওতে দেখা যায়, খিলাড়ির নিরাপত্তাবলয়ের একটি গাড়ি উল্টে গিয়ে আরেকটি গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা মারে। এর ফলে সামনে থাকা একটি অটোরিকশা দুমড়ে-মুচড়ে উলটে যায়। বড় গাড়ির নিচে চাপা পড়ে গুরুতর আহত হন ওই অটোচালক। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে তড়িঘড়ি স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

মুম্বাই পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই দুর্ঘটনায় মোট দুজন আহত হয়েছেন। পুলিশ জানায়, অক্ষয়ের নিরাপত্তাবলয়ের একটি গাড়ি পিছন থেকে অটোরিকশাটিকে ধাক্কা মারলে সেটি উলটে সামনে থাকা আরেকটি গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা খায়। সংঘর্ষের জেরে অটোরিকশার একাংশ ঢুকে যায় বড় গাড়ির নিচে। এতে গুরুতর আহত হন অটোচালক, যিনি বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

দুর্ঘটনার পর অটোচালকের পরিবারের পক্ষ থেকে ক্ষতিপূরণের আবেদন জানানো হয়। আহত ব্যক্তির ভাই জানান, ‘পুরো অটোরিকশাটি দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছে। আমার ভাইয়ের অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক। তার চিকিৎসা যেন ঠিকঠাক হয় এবং ক্ষতিগ্রস্ত অটোটি মেরামতের জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়-আমরা আর কিছু চাই না।’

বলিউড সূত্রে জানা গেছে, বিষয়টি জানার পরই অক্ষয় কুমার তার টিমের মাধ্যমে আহত অটোচালকের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। শুধু তাই নয়, ওই ব্যক্তির চিকিৎসার যাবতীয় খরচ বহনের দায়িত্বও নিয়েছেন খিলাড়ি। পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত অটোরিকশা মেরামতের জন্য আর্থিক সাহায্যও করেছেন তিনি।

এর আগেও বারবার মানবিকতার পরিচয় দিয়েছেন অক্ষয় কুমার। কখনও কেরালা কিংবা পাঞ্জাবের বন্যা দুর্গতদের জন্য নীরবে আর্থিক অনুদান, আবার কখনো শহীদ জওয়ানদের পরিবারের পাশে দাঁড়ানো-এই ধরনের উদ্যোগে বারবার নজির গড়েছেন তিনি। সেই তালিকায় এবার যুক্ত হলো দুর্ঘটনায় আহত এক অটোচালকের পাশে দাঁড়ানোর ঘটনা।

আবার একবার মানবিকতায় নজির গড়লেন বলিউডের ‘খিলাড়ি’ অক্ষয় কুমার।

এমএমএফ

