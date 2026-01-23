  2. বিনোদন

কাকে ‘উপদুষ্টু’ বলে শাওনের কটাক্ষ, নজর তিশার পুরোনো শাড়িতে

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:০২ পিএম, ২৩ জানুয়ারি ২০২৬
উপদেষ্টাকে ‘উপদুষ্টু’ বলে কটাক্ষের পাশাপাশি, উপদেষ্টার স্ত্রীর পুরোনো শাড়ি নিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করেছেন শাওন

ফেসবুকে কটাক্ষ, ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট ও মন্তব্যে এগিয়ে আছেন শিল্পী মেহের আফরোজ শাওন। বিশেষ করে অন্তর্বর্তী সরকারের সব ধরনের পদক্ষেপের একজন কড়া সমালোচক তিনি। আজ যেন তার এক পোস্ট মাত্রা ছাড়িয়ে গেল বিগত দিনের সবকিছুকে। উপদেষ্টাকে ‘উপদুষ্টু’ বলে কটাক্ষের পাশাপাশি, একজন উপদেষ্টার স্ত্রীর পুরোনো শাড়ি নিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করেছেন তিনি।

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে মেট্রোরেলে অভিনেত্রী নুসরাত ইমরোজ তিশার একটি ছবি শেয়ার করেছেন শাওন। সেখানে তিনি লিখেছেন, ‘ছবিটা খুব সুন্দর। লিটনের ফ্ল‍্যাটের রূপকার, উপদুষ্টু পরিচালক সাহেবের স্ত্রীর শাড়িটাও বেশ! এই ছবি বড় করে বাঁধিয়ে উপদুষ্টু মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে বানানো জুলাই স্মৃতি জাদুঘরে রাখার জোর দাবি জানাচ্ছি।’

পোস্টটি প্রকাশের পর থেকে ফেসবুকে এ নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। শাওনের অনুসারীরা তার বক্তব্যে সহমত পোষণ করেছেন। উল্লেখ বাহুল যে, তিনি অন্তর্বর্তী সরকারের সংস্কৃতি উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকীকে ইঙ্গিত করে কটাক্ষ করেছেন। সম্প্রতি তার তত্বাবধানে সাবেক গণভবনকে জুলাই স্মৃতি জাদুঘরে রূপান্তর করা হয়, যা জুলাই আন্দোলনের স্মারক বহন করছে।

উল্লেখ্য, ২০০৪ সালে মুক্তি পাওয়া ফারুকীর ‘ব্যাচেলর’ ছবির একটি আলোচিত স্থান ছিল লিটনের ফ্ল্যাট। সেখানে একান্ত সময় কাটাতে যেত প্রেমিক-প্রেমিকারা। বহু বছর পর আবারও সিনেমার ওই ঘটনা মনে করিয়ে নির্মাতাকে উপদুষ্টু অ্যাখ্যা দিয়েছেন অভিনেত্রী শাওন।

উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন ইস্যুতে সামাজিকমাধ্যমে সরব মেহের আফরোজ শাওন। বিশেষ করে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত ও ব্যক্তিদের ভূমিকা নিয়ে তিনি সমালোচনা ও নিন্দামূলক পোস্ট দিয়ে থাকেন। অভিনয়ে তাকে আর দেখা যায় না। ফারুকী নির্মিত সর্বশেষ সিনেমা ‘৮৪০: ডেমোক্রেসি প্রাইভেট লিমিটেড’।

এমএমএফ/আরএমডি

 

