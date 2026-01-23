  2. বিনোদন

ঈদে জুটি হয়ে আসছেন ইয়াশ রোহান ও পারসা ইভানা

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৫৪ এএম, ২৩ জানুয়ারি ২০২৬
ইয়াশ রোহান ও পারসা ইভানা

নতুন বছরে দর্শকদের জন্য নতুন কনটেন্ট ফরম্যাট নিয়ে আসছে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম হইচই। প্রথমবারের মতো এক ঘণ্টার ফিল্ম ফরম্যাট চালু করতে যাচ্ছে তারা। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে ঈদুল ফিতরে মুক্তি পাচ্ছে হইচই অরিজিনাল রোমান্টিক কমেডি ফিল্ম ‘একসাথে আলাদা’।

ফিল্মটির প্রধান দুই চরিত্রে অভিনয় করেছেন সময়ের জনপ্রিয় মুখ ইয়াশ রোহান ও পারসা ইভানা। এই জুটিকে প্রথমবারের মতো হইচইয়ের পর্দায় একসঙ্গে দেখা যাবে। নির্মাতাদের দাবি, এই ফিল্মে দুজনকে সম্পূর্ণ নতুন ও সময়োপযোগী রূপে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা দর্শকদের জন্য বাড়তি আকর্ষণ তৈরি করবে।

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন তারেক আনাম খান, তুষার খান, রোজী সিদ্দিকী ও দীপা খন্দকারসহ আরও অনেকে।

ইতোমধ্যে হইচই তাদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ফিল্মটির নাম, পরিচালক ও প্রধান দুই শিল্পীর তথ্য প্রকাশ করেছে। আধুনিক নগরজীবনের প্রেম, মান-অভিমান ও সম্পর্কের টানাপোড়েনকে কেন্দ্র করে নির্মিত এই সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন নির্মাতা রেজাউর রহমান। হইচইয়ে এটি তার প্রথম কাজ।

দীর্ঘ ফরম্যাটের সিরিজের পাশাপাশি এবার দর্শকরা এক ঘণ্টা ব্যাপ্তির সিনেমার স্বাদ পাবেন। সেই ধারাবাহিকতায় ‘একসাথে আলাদা’কে বিশেষ প্রজেক্ট হিসেবে তুলে ধরছে প্ল্যাটফর্মটি।

ফিল্মটি নিয়ে পরিচালক রেজাউর রহমান বলেন, ‘আমরা এমন এক সময়ের গল্প বলতে চেয়েছি, যেখানে ভালোবাসা আছে, কিন্তু ব্যক্তিগত স্পেস ও ক্যারিয়ারের চাপে সম্পর্কের সমীকরণ বদলে যাচ্ছে। ইয়াশ ও পারসা দুজনেই তাদের চরিত্রে অসাধারণ কাজ করেছেন। দর্শকদের জন্য এটি এক ঘণ্টার একটি রিফ্রেশিং অভিজ্ঞতা হবে।’

অভিনেতা ইয়াশ রোহান বলেন, ‘স্ক্রিপ্ট পড়ার সময়ই মনে হয়েছে, এটি আমাদের চারপাশের পরিচিত মানুষের গল্প। পোস্টার দেখে দর্শকদের যে আগ্রহ দেখছি, আশা করছি মুক্তির পর সেই ভালোবাসা আরও বাড়বে।’

অভিনেত্রী পারসা ইভানার ধারনা, ‘এই চরিত্রটি আমার আগের কাজগুলোর থেকে আলাদা। রোমান্টিক কমেডি হলেও এর ভেতরে সূক্ষ্ম মানবিক অনুভূতি রয়েছে। আমরা চেষ্টা করেছি পর্দায় সেই আবেগ ও ম্যাজিকটা তুলে ধরতে।’

 

