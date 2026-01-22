ঘরে বসে দেখা যাবে রণবীরের ‘ধুরন্ধর’
বক্স অফিসের সব হিসাব-নিকাশ উল্টেপাল্টে দিয়ে এখন আলোচনার শীর্ষে আদিত্য ধর নির্মিত সিনেমা ‘ধুরন্ধর’। রণবীর সিং ও অক্ষয় খান্নার মতো তারকাখচিত এই স্পাই থ্রিলার এরই মধ্যে ভারতের বাজারে সর্বোচ্চ আয়কারী হিন্দি সিনেমার তকমা ছিনিয়ে নিয়েছে। প্রেক্ষাগৃহে রেকর্ড গড়ার পর এবার ডিজিটাল পর্দায় পা রাখতে চলেছে এই ব্লকবাস্টার। অর্থাৎ খুব শিগগির ঘরে বসেই দেখা যাবে রণবীর সিংয়ের ‘ধুন্ধর’।
দীর্ঘদিন সিনেমাহলে দাপটের সঙ্গে চলার পর এবার ওটিটিতে আসছে সিনেমাটি। ভারতের বিনোদন বাণিজ্যের তথ্যদাতা ওয়েবসাইট ‘স্যাকনিল্ক’র রিপোর্ট অনুযায়ী, আগামী ৩০ জানুয়ারি (শুক্রবার) থেকে স্ট্রিমিং জায়ান্ট নেটফ্লিক্সে মুক্তি পেতে যাচ্ছে ‘ধুরন্ধর’। মুক্তির দেড় মাসের মধ্যেই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে আসা এ সিনেমাকে ঘিরে অনুরাগীদের উত্তেজনা তুঙ্গে।
বলিউড সূত্রে জানা গেছে, ‘ধুরন্ধর’ এবং তার সিকুয়েলের ডিজিটাল স্বত্ব মিলিয়ে প্রায় ১৩০ কোটি রুপির একটি মেগা চুক্তি হয়েছে নেটফ্লিক্স ও প্রযোজনা সংস্থার মধ্যে। এই চুক্তিকে রণবীর সিংয়ের ক্যারিয়ারের অন্যতম বড় মাইলফলক বলেই মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল।
গত ৫ ডিসেম্বর মুক্তির পর থেকেই অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলেছে ‘ধুরন্ধর’। সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী, বিশ্বব্যাপী সিনেমাটির আয় পৌঁছেছে প্রায় ১৩৩৯ দশমিক ৮০ কোটি রুপিতে। শুধু ভারতেই ৪৮ দিনে সিনেমাটি সংগ্রহ করেছে প্রায় ৮৮৪ কোটি রুপি এবং প্রায় ৯৯৫ কোটি রুপি (গ্রস)। সানি দেওলের ‘গদর ২’ কিংবা অল্লু অর্জুনের ‘পুষ্পা ২’-এর মতো সুপারহিট সিনেমাকেও টপকে বর্তমানে এটিই ভারতের এক নম্বর হিন্দি সিনেমা।
এখানেই থামছে না ‘ধুরন্ধর’র যাত্রা। পরিচালক আদিত্য ধর এরই মধ্যে ঘোষণা করেছেন, আসছে এর সিকুয়েল ‘ধুরন্ধর ২: দ্য রিভেঞ্জ’। আগামী ১৯ মার্চ মুক্তি পেতে যাচ্ছে সিনেমাটি। রণবীর সিংয়ের চরিত্র ‘জসকিরত সিং রাঙ্গি’ কীভাবে লিয়াকতপুরীর ডন ‘হামজা আলি মাজারি’ হয়ে উঠবেন, সেই গল্পই থাকবে দ্বিতীয় পর্বে। পাশাপাশি অক্ষয় খান্নার অভিনীত ‘রহমান ডাকাত’র অতীত রহস্যও সামনে আসবে।
তবে ১৯ মার্চ শুধু ‘ধুরন্ধর ২’ নয়, একই দিনে মুক্তি পাচ্ছে কন্নড় সুপারস্টার ইয়াশের বহুল প্রতীক্ষিত সিনেমা ‘টক্সিক’। দুই তারকার এই মুখোমুখি লড়াইকে এরই মধ্যে বিনোদন মহল বলছে ‘ক্ল্যাশ অফ দ্য টাইটানস’।
সব মিলিয়ে বলা যায়, ‘ধুরন্ধর’ শুধু রণবীর সিংয়ের ক্যারিয়ারে নতুন অধ্যায় যোগ করেনি, ভারতীয় সিনেমাকেও নিয়ে গেছে এক নতুন উচ্চতায়। এখন দেখার, ৩০ জানুয়ারি নেটফ্লিক্সে এবং ১৯ মার্চ প্রেক্ষাগৃহে ‘ধুরন্ধর ২’-এই উন্মাদনা কতটা ধরে রাখতে পারে।
