ভারতের অধিনায়কের বিরুদ্ধে ৫০০ কোটির মামলা করবেন অভিনেত্রী

ভারতের অধিনায়কের বিরুদ্ধে ৫০০ কোটির মামলা করবেন অভিনেত্রী
বর্তমানে নিউ জিল্যান্ডের সঙ্গে টি-২০ টুর্নামেন্ট নিয়ে ব্যস্ত ভারতের ক্রিকেট টিম। এই দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন ৩৫ বছর বয়সী সূর্যকুমার যাদব। গতকাল শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) দ্বিতীয় ম্যাচে চমকপ্রদ এক ইনিংস খেলে দলকে জিতিয়েছেন তিনি। তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ ভারতের দর্শক ও মিডিয়া।
এমন একজন সফল ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে মানহানির মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন অভিনেত্রী খুশি মুখার্জি।
সম্প্রতি পাপারাজ্জিদের সঙ্গে আলাপকালে খুশি মুখার্জি জানান, সূর্যকুমার যাদবের বিরুদ্ধে তিনি ৫০০ কোটি রুপির মানহানির মামলা করার কথা ভাবছেন। তার দাবি, তাদের মধ্যে হওয়া কথোপকথন ছিল সম্পূর্ণ বন্ধুত্বপূর্ণ এবং এতে কোনো অশালীনতার বিষয় ছিল না। কিন্তু সেগুলো নিয়ে তার মানহানি করা হয়েছে।
অভিনেত্রী বলেন, এখন পর্যন্ত তিনি কোনো আইনি নোটিশ পাননি এবং কারও সম্মানহানিকর কোনো মন্তব্যও করেননি। তার অভিযোগ, কিছু ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে বিষয়টি বাড়িয়ে আলোচনায় রাখার চেষ্টা করছেন।
খুশি মুখার্জি
খুশির এই মন্তব্য প্রকাশ্যে আসার পর ফের নতুন করে আলোচনায় এসেছে সূর্যকুমার যাদব-খুশি মুখার্জি বিতর্ক। এর আগে সূর্যকুমারের এক ভক্ত ও ইনফ্লুয়েন্সার খুশির বিরুদ্ধে ১০০ কোটি রুপির মানহানির মামলা দায়ের করেছিলেন।
এই পাল্টাপাল্টি মামলার হুমকিতে ভারতীয় ক্রিকেট ও বিনোদন অঙ্গনে নতুন করে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে।
