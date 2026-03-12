টালিউডের ৭০০ টেকনিশিয়ানের পাশে দাঁড়ালেন দেব

টালিউডের ৭০০ টেকনিশিয়ানের পাশে দাঁড়ালেন দেব
বাংলা চলচ্চিত্র অঙ্গনের টেকনিশিয়ানদের পাশে দাঁড়িয়ে নতুন উদ্যোগ নিয়েছেন টালিউড অভিনেতা দেব। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ৭০০ সিনেমা টেকনিশিয়ানের জন্য স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের সুবিধা নিশ্চিত করার উদ্যোগ নিয়েছেন তিনি। বিষয়টি নিজেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জানিয়েছেন এই অভিনেতা।
সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে দেব জানান, এ বিষয়ে তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে লিখিত আবেদন করেছিলেন। সেই আবেদনের একটি ছবিও পোস্টে যুক্ত করেন তিনি। পাশাপাশি তার আবেদন গ্রহণ করায় মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদও জানান দেব।
জানা গেছে, এর আগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে বাংলা চলচ্চিত্র অঙ্গনের টেকনিশিয়ানদের জন্য একটি মেডিক্লেম পরিষেবা চালু ছিল। এই পরিষেবার আওতায় থাকা টেকনিশিয়ান ও তাদের পরিবারের চিকিৎসা ব্যয়ের একটি অংশ সরকার বহন করত। তবে প্রায় পাঁচ লাখ টাকার এই মেডিক্লেম সুবিধা চলতি অর্থবছর থেকে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিপাকে পড়েন টেকনিশিয়ানরা।
এরপরই টেকনিশিয়ানরা দেবের কাছে অনুরোধ জানান, যাতে তাদের জন্য স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। সেই অনুরোধের ভিত্তিতেই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে লিখিত আবেদন করেন দেব, যা গ্রহণ করেছেন তিনি।
জানা গেছে, আগামী ১৭ মার্চ থেকে এই প্রকল্পে নিবন্ধন প্রক্রিয়া শুরু হবে। নির্ধারিত দিনে টেকনিশিয়ানদের স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত করার আহ্বান জানিয়েছেন দেব।
দেবের এই উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন প্রযোজক রানা সরকার। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেবের পোস্ট শেয়ার করে তিনি লেখেন, সাত হাজার সিনেমা টেকনিশিয়ানের জন্য স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন দেব। টেকনিশিয়ানদের পাশে দাঁড়ানো এবং বাংলা সিনেমার স্বার্থে কাজ করার জন্য দেবকে ধন্যবাদ জানান তিনি।
এদিকে কাজের দিক থেকেও ব্যস্ত সময় পার করছেন দেব। শিগগিরই মুক্তি পেতে যাচ্ছে তার নতুন সিনেমা ‘বাইক এম্বুলেন্স দাদা’, যেখানে তার সঙ্গে অভিনয় করছেন রুক্মিণী মৈত্র। এছাড়া দুর্গাপূজায় মুক্তির পরিকল্পনা রয়েছে ‘দেশু ৭’ সিনেমার, যেখানে তার বিপরীতে দেখা যাবে শুভশ্রী গাঙ্গুলীকে। অন্যদিকে ‘খাদান ২’ সিনেমায় কোয়েল মল্লিকের সঙ্গে জুটি বাঁধবেন এই অভিনেতা।
