বলিউড অভিনেতা কামাল রশিদ খান গ্রেফতার

প্রকাশিত: ১২:৫২ পিএম, ২৪ জানুয়ারি ২০২৬
কামাল রশিদ খান

বলিউড অভিনেতা ও সোশ্যাল মিডিয়া ব্যক্তিত্ব কামাল রশিদ খান। সবার কাছে তিনি কেআরকে নামে পরিচিত। ভারতের মুসলিম অভিনেতাদের মধ্যে বেশ আলোচিত তিনি। শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) রাতে তাকে আটক করে মুম্বাই পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাস শেষে তাকে শনিবার গ্রেফতার দেখানো হয়।

জানা গেছে, আন্ধেরির ওশিওয়ারা এলাকায় একটি আবাসিক ভবনের দিকে গুলি ছোড়ার ঘটনায় প্রধান অভিযুক্ত হিসেবে তাকে আটক করা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত ১৮ জানুয়ারি ওশিওয়ারার নালন্দা সোসাইটি নামের একটি বহুতল ভবনের দিকে পরপর দুটি গুলি ছোড়া হয়। ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ভবনের দ্বিতীয় তলায় একজন লেখক-পরিচালকের ফ্ল্যাট এবং চতুর্থ তলায় এক মডেলের ফ্ল্যাটের কাছে বুলেটের অংশ উদ্ধার করা হয়।

ঘটনার পর ওশিওয়ারা থানার একটি বিশেষ তদন্ত দল এবং ক্রাইম ব্রাঞ্চ যৌথভাবে তদন্ত শুরু করে। শুরুতে সিসিটিভি ফুটেজে কোনো স্পষ্ট সূত্র না মিললেও ফরেনসিক বিশ্লেষণে পুলিশ নিশ্চিত হয় যে গুলিগুলো কেআরকের বাসভবন থেকেই ছোড়া হয়েছে।

গতকাল গভীর রাতে তাকে থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। পুলিশ দাবি করেছে, জেরার সময় কেআরকে স্বীকার করেছেন যে তার লাইসেন্সপ্রাপ্ত আগ্নেয়াস্ত্র থেকেই গুলি ছোড়া হয়েছিল। এর পর তার বন্দুকটি জব্দ করা হয়।

ওশিওয়ারা থানার এক কর্মকর্তার বরাতে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, কেআরকের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে তাকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে। তবে কী কারণে তিনি এই গুলি চালিয়েছেন, সে বিষয়ে এখনো নিশ্চিত কোনো তথ্য জানায়নি পুলিশ।

কেআরকে দাবি করেছেন, কারও ক্ষতি করা উদ্দেশ্য ছিল না তার। বন্দুকটি পরিষ্কার করছিলেন তিনি। সেই সময় ভুলবশত গুলি বেরিয়ে যায়। বাড়ির ঠিক সামনেই ম্যানগ্রোভের জঙ্গল রয়েছে। সেদিকে তাক করে রাখা অবস্থায় ট্রিগারে চাপ পড়ে যায়। কোনো ব্যক্তি বা কোনো বিল্ডিং লক্ষ্য করে গুলি ছোড়া উদ্দেশ্য ছিল না তার।

১৯৭৫ সালে উত্তরপ্রদেশের দেওবন্দে জন্ম কেআরকের। ২০০০ সালের দিকে অভিনয় জগতে পা রাখেন। প্রথম দিকে চিত্রনাট্য লিখতেন। পরবর্তীতে অভিনয় শুরু। নায়ক হিসেবে প্রথম ছবি ‘দেশদ্রোহী’। রিয়্যালিটি শো ‘বিগ বস’-এও অংশ নেন তিনি। এই মুহূর্তে নিজের ইউটিউব চ্যানেল চালান। ফিল্ম ক্রিটিক হিসেবে কাজ করছেন।

 

