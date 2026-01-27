অর্ণবের জন্মদিনে যা লিখলেন স্ত্রী
বাংলা সংগীত জগতের জনপ্রিয় শিল্পী শায়ান চৌধুরী অর্ণব। আজ (২৭ জানুয়ারি) তিনি জন্মদিন উদযাপন করছেন। জন্মদিনের আনন্দকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন তার স্ত্রী ও সংগীতশিল্পী সুনিধি নায়ক। তিনি সামাজিক মাধ্যমে অর্ণবের জন্য একটি আবেগঘন পোস্ট দিয়েছেন।
সুনিধি পোস্টে অর্ণবকে ‘বিচিত্র ও চমৎকার শখের মানুষ’ হিসেবে অভিহিত করেছেন।
তিনি উল্লেখ করেছেন, পার্কে ছবি আঁকতে ভালোবাসা, ঘরে বসেই সুর সৃষ্টি করা এবং প্রাণীপ্রেম; সবই অর্ণবের জীবনকে বিশেষ করে তোলে।
পোস্টের সঙ্গে তিনি ভাগ করেছেন ব্যক্তিগত মুহূর্তের ছবিও। সেখানে অর্ণব কুকুরের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন এবং গিটার হাতে গান গাইছেন। ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক হিসেবে সুনিধি ব্যবহার করেছেন অর্ণবেরই জনপ্রিয় গান ‘দুষ্টু ছেলের দল’।
দম্পতি শান্তিনিকেতনে পড়ার সময় থেকেই পরিচিত। ২০২০ সালের ২৮ অক্টোবর ঘরোয়া আয়োজনে বিয়ে হয় তাদের। বিয়ের পর থেকেই তারা সংগীত ও ব্যক্তিগত জীবনে একে অপরের অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছেন।
