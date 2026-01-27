  2. বিনোদন

জ্যাম কিংবা জায়েদ খানের বালিশ নয়, শবনম ফারিয়ার কষ্ট ঢাকা-৮ আসন

প্রকাশিত: ১২:১৭ পিএম, ২৭ জানুয়ারি ২০২৬
শনবম ফারিয়া

ঢাকা-৮ সংসদীয় আসন নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আলোচনার জন্ম দিয়েছেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী শবনম ফারিয়া। সোমবার (২৬ জানুয়ারি) দিবাগত রাতে নিজের ফেসবুক ভেরিফায়েড পেজে দেওয়া এক স্ট্যাটাসে নিজের ভোটার এলাকা ও রাজনৈতিক বাস্তবতা নিয়ে কষ্টের কথা প্রকাশ করেন তিনি। অবশ্য এই পোস্টটি ছিলো একটি স্যাটায়ার।

স্ট্যাটাসটি প্রকাশের পরপরই তা নেটিজেনদের মধ্যে ব্যাপক আলোচনা ও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

স্ট্যাটাসে শবনম ফারিয়া লেখেন, ‘শান্তিনগরে ২৪/৭ জ্যাম এইটা নিয়ে আমার কোনো দুঃখ নাই কিংবা আমার এলাকার কোনো এক মেয়ে জায়েদ খানের ছবি এমবুশ করা বালিশে ঘুমায় এইটা নিয়েও আমার কোনো কষ্ট নাই। আমার কষ্ট একটাই শান্তিনগর ঢাকা-৮ আসনে পড়ে। আর আমি সেই আসনের ভোটার!’

তার এই মন্তব্যকে অনেকেই ব্যঙ্গাত্মক ও রাজনৈতিক ইঙ্গিতপূর্ণ বলে মনে করছেন। বিশেষ করে ঢাকা-৮ আসনের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং নির্বাচনী বাস্তবতা নিয়েই মূলত তিনি আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন, এমনটাই মত দিচ্ছেন নেটিজেনরা।

স্ট্যাটাসে শান্তিনগরের যানজট প্রসঙ্গ টেনে এনে তিনি স্থানীয় নাগরিক জীবনের পরিচিত সমস্যার কথাও উল্লেখ করেন। তবে তার বক্তব্যের মূল ফোকাস ছিল ঢাকা-৮ আসন এবং সেখানে একজন ভোটার হিসেবে নিজের হতাশার জায়গাটি তুলে ধরা।

শবনম ফারিয়ার এই পোস্টে ইতোমধ্যে হাজারো লাইক ও কমেন্ট পড়েছে। কেউ কেউ তার বক্তব্যকে সাহসী বলে প্রশংসা করেছেন, আবার কেউ কেউ বিষয়টিকে অপ্রয়োজনীয় রাজনৈতিক ইঙ্গিত হিসেবে দেখছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনেকেই জানতে চাচ্ছেন, ঢাকা-৮ আসনের কোন বিষয়টি তাকে এতটা কষ্ট দিচ্ছে।

তবে বেশিরভাগ মন্তব্যই মজার ছলে করছেন নেটিজেনরা। একজন লিখেছেন, ‘আপনি ভাগ্যবতী। ফ্রীতে নিজের এলাকায় মারামারি দেখতে পারবেন। নির্বাচনের আগে কিছু ভুট্টা কিনে ঘরে রেখে দিতে পারেন। যেদিন মারামারি লাগবে সেদিন পপকর্ণ বানিয়ে খাবেন আর এনজয় করবেন। শুভকামনা।’

সাজ্জাদ হোসেন নামের একজন স্যাটায়ার করে লিখেছেন, ‘আব্বাস ভাইয়ের দোয়া নিন, মেঘলা আপার সালাম নিন, নাসির ভাইকে ভোট দিন।’

একজন লিখেছেন, ‘তারথেকেও বড় কথা-শান্তিনগরে আর শান্তি নাই’। সেই মন্তব্যে পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ে ফারিয়া রিপ্লাই দিয়েছেন, ‘কবে ছিলো ভাই?’

এ বিষয়ে শবনম ফারিয়ার পক্ষ থেকে পরবর্তীতে আর কোনো বিস্তারিত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। তবে তার এই স্ট্যাটাস বিনোদন অঙ্গনের পাশাপাশি রাজনৈতিক ও সামাজিক অঙ্গনেও আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

 

