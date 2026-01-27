মাথায় মুকুট ও শহীদ হাদির কবরের মাটি নিয়ে সংসদে যাবেন মেঘনা আলম

মাথায় মুকুট ও শহীদ হাদির কবরের মাটি নিয়ে সংসদে যাবেন মেঘনা আলম
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-৮ আসনে লড়ছেন আলোচিত মডেল মেঘনা আলম। এ আসনেরই স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন শহীদ ওসমান হাদি। প্রচারণাও শুরু করেছিলেন তিনি। কিন্ত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের তফসিল ঘোষণার পরদিন গত ১২ ডিসেম্বর ঢাকার পল্টন মডেল থানার বক্স কালভার্ট রোড এলাকায় গুলিবিদ্ধ হয়ে তিনি শহীদ হন।
তার এই আসনে মিস আর্থ বাংলাদেশ ২০২০ বিজয়ী অভিনেত্রী মেঘনা আলম ট্রাক মার্কা নিয়ে লড়ছেন। প্রচারণায় সরব হয়েছেন তিনি। তার অংশ হিসেবে ফেসবুকে নিয়মিতই নানা পোস্ট করছেন। একটি পোস্টে তিনি শহীদ হাদির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।
আরও পড়ুন
জ্যাম কিংবা জায়েদ খানের বালিশ নয়, শবনম ফারিয়ার কষ্ট ঢাকা-৮ আসন
সিনেমার গানের শিল্পীরা বঞ্চিত কেন, সরকারের কাছে প্রশ্ন ন্যানসির
তিনি লেখেন, জয়ী হলে যেদিন প্রথম সংসদে বসবেন সেদিন তার মাথায় থাকবে মিস বাংলাদেশের মুকুট। আর ব্যাগে নিয়ে যাবেন শহীদ ওসমান হাদির কবরের মাটি।
সোমবার (২৬ জানুয়ারি) রাতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে মেঘনা আলম আরও লিখেছেন, কোনো নারীকে হয়রানি করতে দেবেন না। কোনো পুরুষকে বিচারহীনতার বলি হতে দেবেন না।
শহীদ হাদির কবর জিয়ারত করছেন মেঘনা আলম
এর আগে মেঘনা আলম জানান, ঢাকা-৮ আসনকে বাংলাদেশের মধ্যে নারীদের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ এলাকা হিসেবে গড়ে তুলবেন। এর ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, ‘ঢাকা-৮ এলাকায় নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আধুনিক ও কার্যকর বিশেষ সিসিটিভি ব্যবস্থা চালু করা হবে যাতে পথ চলাচলের সময় কোনো নারী স্ট্রিট হ্যারাসমেন্ট বা অনাকাঙ্ক্ষিত স্পর্শের শিকার না হন।’
মিস আর্থ বাংলাদেশ ২০২০ বিজয়ীর মুকুট মাথায় নিয়ে নির্বাচনী প্রচারণায় সরব মেঘনা আলম
এছাড়া এই এলাকায় একটি বিশেষ ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়ে তুলতে চান মেঘনা। মানুষ যেন নিরাপদে হেঁটে চলাচল ও সাইকেল ব্যবহারের সুযোগ পান। ঢাকা-৮ এলাকার মানুষের পুষ্টিচাহিদা, পরিচ্ছন্ন জীবনযাপন এবং সামাজিক ও আইনগত জ্ঞান বৃদ্ধিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হবে বলেও উল্লেখ করেন।
এমআই/এলআইএ