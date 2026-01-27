সৎ, সাহসী, নীতিবান ও যোগ্য বন্ধুর জন্য ভোট চাইলেন অভিনেতা শাহেদ
বাংলাদেশের রাজনীতিতে আলাদা অবস্থান রাখা আন্দালিব রহমান পার্থকে নিয়ে গর্ব প্রকাশ করেছেন অভিনেতা শাহেদ শরীফ খান। পার্থের তুখোড় বাগ্মিতার কারণে অনেকের কাছে তিনি প্রিয় ব্যক্তি। সম্প্রতি শাহেদ সামাজিক মাধ্যমে পার্থকে নিয়ে নিজের অনুভূতি শেয়ার করেছেন।
শাহেদ লিখেছেন, ‘বাংলাদেশের রাজনীতিতে এমন কিছু মানুষ আছেন যারা অসংখ্য প্রতিকূলতার মাঝেও সত্যের পথ থেকে কখনো সরে যাননি। রাজনীতিবিদ আন্দালিব রহমান পার্থ তেমনই একজন মানুষ। সবসময় চাপ, বাধা ও ঝড়ের মুখেও তিনি সাহসের সঙ্গে সত্য কথা বলেছেন। আমি গর্বের সঙ্গে বলতে পারি, আমি তার একজন বন্ধু।’
শাহেদ আরও উল্লেখ করেন, আসন্ন নির্বাচনে পার্থ প্রার্থী হিসেবে দাঁড়াবেন। তার মতো যোগ্য, সাহসী ও নীতিবান নেতৃত্বই আজ দেশের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।
তিনি বলেন, ‘একজন সৎ ও স্পষ্টভাষী নেতা হিসেবে পার্থ জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে সক্ষম।’
শাহেদ অনুসারীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন, নেতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভুল না করতে। তিনি উল্লেখ করেছেন, ‘সঠিক মানুষকে, যোগ্য নেতৃত্বকে বেছে নেওয়াই আমাদের ভবিষ্যৎকে নিরাপদ ও আলোকিত করবে।’
এলআইএ