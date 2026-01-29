  2. বিনোদন

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ঘোষণা: শ্রেষ্ঠ অভিনেতা নিশো, অভিনেত্রী পুতুল

প্রকাশিত: ০৯:৫২ পিএম, ২৯ জানুয়ারি ২০২৬
চূড়ান্ত বিচার কার্যক্রম শেষে ঘোষণা করা হয়েছে ২০২৩ সালের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার। এবারের আসরে ‘সুরঙ্গ’ সিনেমায় অভিনয়ের জন্য শ্রেষ্ঠ অভিনেতা নির্বাচিত হয়েছেন আফরান নিশো। অন্যদিকে ‘সাঁতাও’ সিনেমায় অভিনয়ের জন্য শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছেন আইনুন পুতুল।

এ বছর যৌথভাবে আজীবন সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার তারেক মাসুদ এবং চিত্রগ্রাহক ও নির্মাতা আব্দুল লতিফ বাচ্চু।

এছাড়া জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার–২০২৩-এ সেরা চলচ্চিত্র হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে সাঁতাও। সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন খন্দকার সুমন।

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০২৩ : পুরস্কারপ্রাপ্তদের পূর্ণ তালিকা

চূড়ান্ত বিচার কার্যক্রম শেষে ২০২৩ সালের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্তদের তালিকা প্রকাশ করেছে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়। এ বছর বিভিন্ন শাখায় মোট ৩০টি ক্যাটাগরিতে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

আজীবন সম্মাননা

যৌথভাবে আজীবন সম্মাননা পেয়েছেন প্রয়াত চলচ্চিত্রকার তারেক মাসুদ এবং চিত্রগ্রাহক ও নির্মাতা আব্দুল লতিফ বাচ্চু।

শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র

‘সাঁতাও’
পরিচালনা: খন্দকার সুমন

শ্রেষ্ঠ স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র

‘মরিয়ম’ – তৈয়াবী সরকার

শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্যচিত্র

‘গোলাপী নাম: দ্য রেবেল’ – এলিজা নিহিত এলাহী

শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র পরিচালক

খন্দকার সুমন – সাঁতাও

শ্রেষ্ঠ অভিনেতা (প্রধান চরিত্র)

আফরান নিশো – সুরঙ্গ

শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী (প্রধান চরিত্র)

আইনুন নাহার পুতুল – সাঁতাও

শ্রেষ্ঠ অভিনেতা (পার্শ্ব চরিত্র)

মনিরা মিত্র (শাকিল) – সুরঙ্গ

শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী (পার্শ্ব চরিত্র)

নাজিয়া হক অর্পি – ওরা সাত জন

শ্রেষ্ঠ অভিনেতা/অভিনেত্রী (খল চরিত্র)

খন্দকার রশিদ আহমেদ (অমিত খন্দকার) – অ্যাডভেঞ্চার অব সুন্দরবন

শহিদুজ্জামান সেলিম – সুরঙ্গ

শ্রেষ্ঠ শিশু শিল্পী

মো. লিয়াম – আম কাঁঠালের ছুটি

শিশু শিল্পী শাখায় বিশেষ পুরস্কার

আরিফ হাসান আনাস – আম কাঁঠালের ছুটি

শ্রেষ্ঠ সংগীত পরিচালক

মোস্তাফিজুর রহমান চৌধুরী ইমন (ইমন চৌধুরী) – অ্যাডভেঞ্চার অব সুন্দরবন

শ্রেষ্ঠ নৃত্য পরিচালক

হাবিবুর রহমান – লাল শাড়ি

শ্রেষ্ঠ গায়ক

কাজী মো. আলী জাহাঙ্গীর (বালাম) – প্রিয়তমা

শ্রেষ্ঠ গায়িকা

অরুণা দেবী শিল্পী – সুরঙ্গ

শ্রেষ্ঠ গীতিকার

মো. আলাউদ্দিন (সোহেল আলী) – প্রিয়তমা

শ্রেষ্ঠ সুরকার

হুমায়ুন মাহমুদ রিপন (রিপন মাহমুদ) – প্রিয়তমা

শ্রেষ্ঠ কাহিনিকার

ফারুক হোসেন – প্রিয়তমা

শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যকার

মো. নিয়ামুল হাসান (নিয়ামুল মুক্তা) – রোজকার

শ্রেষ্ঠ সংলাপ রচয়িতা

যৌথভাবে
রায়হান রশিদ চৌধুরী (রায়হান রশিদ)
রেশমা নাজমিন উষা দোলা – সুরঙ্গ

