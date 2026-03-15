নিউ মার্কেটে শপিং করতে গিয়ে আইফোন চুরি হলো নায়িকার

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:৫০ পিএম, ১৫ মার্চ ২০২৬
মৌমিতা মৌ

নিউ মার্কেটে ঈদের শপিং করতে গিয়ে নিজের আইফোন হারালেন চিত্রনায়িকা মৌমিতা মৌ। গতকাল (১৪ মার্চ) শনিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে এই ঘটনা ঘটে। আজ (১৫ মার্চ) রোববার এ বিষয়ে জিডি করবেন বলে জানিয়েছেন মৌমিতা।

মৌমিতা মৌ তার ব্যক্তিগত নম্বর বা ফেসবুক থেকে কেউ যোগাযোগ করলে এড়িয়ে চলার আহ্বান করেছেন।

বাবার ক্যানসারে চিকিৎসার কারণে বেশকিছুদিন অভিনয় থেকে দূরে ছিলেন মৌমিতা মৌ। সর্বশেষ তার অভিনীত সিনেমা ছিলো গুণী চলচ্চিত্র নির্মাতা ছটকু আহমেদ পরিচালিত ‘আহারে জীবন’।

ঢালিউড অভিনেত্রী মৌমিতা মৌ ২০১৩ সালে কালাম কায়সার পরিচালিত 'তোমারই আছি তোমারই থাকব' সিনেমার মাধ্যমে বড়পর্দায় অভিষেক হয়। এরপর ‘তুই শুধু আমার’, ‘মাটির পরী’, ‘মাস্তানি’, ‘অন্তর্জ্বালা’ ও ‘অন্ধকার জগৎ’সহ একাধিক সিনেমায় অভিনয় করেছেন তিনি।



পাশাপাশি তিনি বি টেক এক্সপার্ট হেয়ার অয়েল, মদিনা সরিষার তেল, শার্প ডিটারজেন্ট পাউডার’সহ আরও বেশকিছু বিজ্ঞাপনে মডেল হিসেবে কাজ করেছেন। একসময় নাটকে অভিনয়ও শুরু করেন মৌমিতা।

 

