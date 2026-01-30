চর এলাকার মানুষের গল্প আজ থেকে প্রেক্ষাগৃহে
চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে এখন পর্যন্ত মাত্র একটি সিনেমা মুক্তি পেয়েছে প্রেক্ষাগৃহে। মাসের শেষ সপ্তাহে আলোর মুখ দেখছে আরও একটি সিনেমা। আজ শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) দেশের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাচ্ছে সরকারি অনুদানে নির্মিত চলচ্চিত্র ‘ময়নার চর’। দেশের চলাঞ্চলের মানুষের গল্প নিয়ে নির্মিত হয়েছে সিনেমাটি।
‘ময়নার চর’ সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন মোস্তাফিজুর রহমান বাবু। কেন্দ্রীয় দুই চরিত্রে অভিনয় করেছেন মামনুন ইমন ও সুস্মি রহমান।
‘ময়নার চর’এর গল্প সম্পর্কে পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান বাবু বলেন, ‘চর এলাকার মানুষের জীবনের নানা টানাপোড়েন নিয়েই এই সিনেমার গল্প। একটি খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে কাহিনি এগিয়ে যায়। পর্দায় গল্পটি বাস্তবভাবে তুলে ধরতে আমরা প্রত্যন্ত অঞ্চলে শুটিং করেছি। কলাকুশলীরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন।’
জানা গেছে, মুক্তির প্রথম সপ্তাহে ‘ময়নার চর’ প্রদর্শিত হবে—লায়ন সিনেমাস (কেরানীগঞ্জ), সৈনিক ক্লাব (ঢাকা), বিজিবি অডিটোরিয়াম (ঢাকা), লিবার্টি সিনেপ্লেক্স (খুলনা), সুগন্ধা সিনেমা (চট্টগ্রাম), অভিরুচি সিনেমা (বরিশাল), মোহন সিনেমা (হবিগঞ্জ) এবং বাণী সিনেমা (চর আলেকজান্ডার, লক্ষ্মীপুর) প্রেক্ষাগৃহে।
সিনেমা নিয়ে অভিনেতা মামনুন ইমন বলেন, এই সিনেমার গল্প আমাদের দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের জীবনঘনিষ্ঠ। শুটিংও হয়েছে একেবারে চর এলাকায়। সিনেমায় আমার চরিত্রের নাম কাশেম। শীতের মধ্যে চরে শুটিং করা ছিল বেশ চ্যালেঞ্জিং। সরকারি অনুদানের স্ক্রিপ্ট মূল্যায়নে সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়া সিনেমাগুলোর মধ্যে ‘ময়নার চর’ একটি। আশা করি দর্শকের ভালো লাগবে।
‘ময়নার চর’ সুস্মি রহমানের তৃতীয় সিনেমা। সিনেমাটি নিয়ে তিনি বলেন, আমি সব সময় গল্পকেন্দ্রিক সিনেমায় কাজ করতে চাই। ‘ময়নার চর’ও তার ব্যতিক্রম নয়। এখানে আমাকে গ্রামের সাদামাটা এক মেয়ের চরিত্রে দেখা যাবে। জীবনের নানা টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে সে এগিয়ে চলে। প্রতিবাদী ও সংগ্রামী হওয়ায় তাকে অনেক ঝামেলায় পড়তে হয়।
সিনেমাটিতে আরও অভিনয় করেছেন শিবা সানু, ড্যানিরাজ, আজম খান, পলাশ লোহ, মাহমুদুল হাসান, মিশকাত মাহমুদ প্রমুখ। ছবিটির সহ-প্রযোজক সুমন পারভেজ।
