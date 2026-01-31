‘নিঠুর মনোহর’ ও ‘গুলবাহার’র পর আসছে ঈশানের নতুন গান
সংগীতশিল্পী ঈশান মজুমদার ধীরে কিন্তু স্থিরভাবে নিজের জায়গা তৈরি করে নিয়েছেন সমসাময়িক সংগীতাঙ্গনে। ‘দাঁড়ালে দুয়ারে’ ও ‘নিঠুর মনোহর’-এর পর গত বছর তার কণ্ঠে প্রকাশিত গান ‘গুলবাহার’ শ্রোতাদের মাঝে আলাদা করে নজর কাড়ে। শুরুতে খুব একটা আলোচনায় না এলেও মুক্তির দুই মাস পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক সাড়া ফেলে গানটি।
ফেসবুক ও টিকটকে ভাইরাল হওয়ার পাশাপাশি তৈরি হয় নানা মিম। এখনো গানটি শ্রোতাদের মুখে মুখে ফিরছে।
‘গুলবাহার’ প্রকাশের প্রায় নয় মাস পর নতুন গান নিয়ে ফিরছেন ঈশান মজুমদার। সম্প্রতি প্রকাশ পেয়েছে তার নতুন গান ‘যাব যাব মন’-এর মিউজিক ভিডিওর টিজার।
‘যাব যাব মন’ গানের কথা লিখেছেন যশ নমুদার। সুর ও সংগীতায়োজন করেছেন ঈশান মজুমদার নিজে, সঙ্গে রয়েছেন প্র আহমেদ। গানটির ভিডিওতে একটি গল্প তুলে ধরা হয়েছে, তবে গল্পের বিস্তারিত এখনই প্রকাশ করতে চান না ঈশান। দর্শকদের জন্য সেটি চমক হিসেবেই রাখতে চান তিনি। ভিডিওটির গল্প ও নির্দেশনাও দিয়েছেন ঈশান নিজেই।
মিউজিক ভিডিওটির সিনেমাটোগ্রাফিতে ছিলেন অর্পন পাল ও রিয়াদ মনোয়ার। এতে মডেল হিসেবে অভিনয় করেছেন আব্দুল্লাহ আল সেন্টু ও মারশিয়া শাওন।
নতুন গানটি প্রসঙ্গে ঈশান মজুমদার বলেন, ‘যাব যাব মন একেবারেই স্বাধীনভাবে করা একটি কাজ। খুব কাছের বন্ধু ও সহকর্মীদের নিয়ে এটি করেছি। এ ধরনের কাজে যেমন সৃজনশীল স্বাধীনতা থাকে, তেমনি কিছু সীমাবদ্ধতাও থাকে। এই গানের সঙ্গে যুক্ত সবাই গুণী ও কিছুটা অন্তর্মুখী মানুষ। পুরো প্রক্রিয়াটা ভীষণ উপভোগ করেছি এবং অনেক নতুন অভিজ্ঞতা হয়েছে।’
তিনি আরও জানান, বর্তমানে গানটির ভিডিওর পোস্ট-প্রোডাকশনের শেষ পর্যায়ের কাজ চলছে। চলতি সপ্তাহের মধ্যেই সব কাজ শেষ হবে। এরপর আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হবে মুক্তির তারিখ। গানটি প্রকাশ পাবে ঈশান মজুমদারের ইউটিউব চ্যানেলে।
এ ছাড়া সামনে আরও কয়েকটি নতুন গান প্রকাশের পরিকল্পনার কথাও জানান তিনি। ইতিমধ্যে সেগুলোর রেকর্ডিং সম্পন্ন হয়েছে, পর্যায়ক্রমে ভিডিও নির্মাণ করে গানগুলো প্রকাশ করবেন ঈশান।
এলআইএ