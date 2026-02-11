কী আছে নেদারল্যান্ডস জয় করা বাংলাদেশের ‘মাস্টার’ সিনেমায়

কী আছে নেদারল্যান্ডস জয় করা বাংলাদেশের ‘মাস্টার’ সিনেমায়
নেদারল্যান্ডসের রটেরড্যাম চলচ্চিত্র উৎসবে বিগ স্ক্রিন প্রতিযোগিতা জিতে আলোচনায় এসেছে বাংলাদেশের পূর্ণদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র ‘মাস্টার’। এটি পরিচালনা করেছেন রেজওয়ান শাহরিয়ার সুমিত। বিদেশের মাটিতে পুরস্কৃত হয়ে ছবিটি প্রায় ৪৩ লাখ টাকা অর্জন করেছে। এরপর থেকেই ছবিটিকে ঘিরে আগ্রহী হয়েছেন দর্শক।
কী আছে এই সিনেমায়? কেনইবা বিশ্বের এত সিনেমার ভিড়ে সাফল্যের মুখ দেখলো ‘মাস্টার’- জানতে চাইছেন অনেকে।
খুব ছোট করে বলা যায়, ‘মাস্টার’ সিনেমায় রাজনৈতিক প্রভাব ও সামাজিক আদর্শের সংঘর্ষে দর্শককে যুক্ত করেছে যেখানে শিক্ষকের আদর্শ এবং রাজনৈতিক বাস্তবতার মধ্যে তফাত স্পষ্টভাবে ফুটে উঠবে। চলচ্চিত্রটি স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক দর্শক উভয়ের জন্যই শিক্ষণীয় এবং উত্তেজনাপূর্ণ।
আরও পড়ুন
জামায়াতে ইসলামীর প্রচারণায় শাকিব খান, ঘটনা কী
বিএনপির এমপি হয়ে সংসদে যেতে চান অভিনেত্রী রিনা খান
আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম ভ্যারাইটি বলছে, এটি একটি উচ্চ বিদ্যালয়ের ইতিহাসের শিক্ষক জহিরকে কেন্দ্র করে নির্মিত গল্পের সিনেমা। তিনিই ছবির সেই নাম ভূমিকার মাস্টার চরিত্র। স্থানীয় রাজনীতিতে প্রবেশের পর ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হন জহির মাস্টার।
নাসির উদ্দিন খান জহির চরিত্রে অভিনয় করেছেন। তিনি শিক্ষকের আদর্শ এবং জনগণের সঙ্গে সহজ যোগাযোগের ক্ষমতা নিয়ে জনপ্রিয় ছিলেন। কিন্তু রাজনীতির জটিলতা, স্থানীয় অপরাধী ও কু-প্রভাবকরা তার নতুন অবস্থানের সঙ্গে খেলায় নেমে আসায় তিনি দ্রুত বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন।
জহিরের পরিবার এবং ঘরোয়া জীবন রাজনৈতিক চাপের কারণে ধ্বংসের মুখে পড়ে যায়। তার স্ত্রী ঝর্ণার চরিত্রে অভিনয় করেছেন আরেক লাক্স তারকা জাকিয়া বারী মম। ঝর্ণা তার স্বামী জহির মাস্টারকে সতর্ক করেন, ‘তুমি ইতিহাসের শিক্ষক, তবু অতীত থেকে কিছু শিখতে পারোনি।’
এই সংলাপটি চলচ্চিত্রের মূল বার্তা এবং রাজনৈতিক সচেতনতার চিত্র তুলে ধরবে।
চলচ্চিত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি চরিত্রে ভূমিকা পালন করেছেন আজমেরী হক বাঁধন। তিনি জহিরের মাস্টারের এলাকার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা চরিত্রে অভিনয় করেছেন। তার চতুরতা এবং নৈতিকতা রক্ষার সঙ্গে ক্ষমতার লোভ, চলচ্চিত্রটিকে নাটকীয় এবং শক্তিশালী করেছে।
চলচ্চিত্রটি দেখায় কিভাবে ক্ষমতার প্রলোভন এবং রাজনৈতিক যন্ত্রনা সামাজিকতাত্ত্বিক আদর্শকে প্রভাবিত করে। পরিচালক এবং সহলেখক সাব্বির হোসেন শোভন গল্পে স্থানীয় রাজনৈতিক কাঠামোর বাস্তবতা এবং বিশ্বজনীন রাজনৈতিক সমস্যার সঙ্গতি তুলে ধরেছেন।
সিনেমাটির চিত্রগ্রহণ করেছেন তুহিন তামিজুল, সম্পাদক ক্রিস্টান স্প্রাগ এবং সংগীত পরিচালনা করেছেন হাও-টিং শি। চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন নাসির উদ্দিন খান, আজমেরী হক বাঁধন, জাকিয়া বারী মম, ফজলুর রহমান বাবু, শরিফ সিরাজ ও তাসনুভা তামান্না প্রমুখ।
ছবিটি ১২৬ মিনিট দৈর্ঘ্যের। মাইপিক্সেলস্টোরি প্রযোজনা ও কোয়ানন ফিল্মস সহযোগিতায় নির্মিত সিনেমাটিকে বিশ্বজুড়ে বিপণন করছে মাইপিক্সেলস্টোরি। এর নির্বাহী প্রযোজক হিসেবে আছেন আশিম ভল্লা, কারমেন চ্যাপলিন, শিরিন আখতার বানু, ফাজিউল করিম।
এলআইএ