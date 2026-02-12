জীবনের প্রথম ভোট দিয়ে যা বললেন নায়িকা তমা মির্জা

জীবনের প্রথম ভোট দিয়ে যা বললেন নায়িকা তমা মির্জা
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জীবনের প্রথমবার ভোট দিয়েছেন অভিনেত্রী তমা মির্জা। এই নির্বাচনে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে তিনি নিজের নাগরিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি নতুন প্রজন্মের ভোটারদেরকেও উৎসাহ দিয়েছেন তিনি।
তমা মির্জা বলেন, ‘আমি আগে কখনও ভোট দিইনি। আজকে জীবনের প্রথমবার ভোট দিলাম। যারা এখনো ভোট দেননি, দয়া করে ভোট দিতে চলে আসুন। ভোট আমাদের অধিকার। এই অধিকার সবারই প্রয়োগ করা উচিত।’
তিনি আরও জানান, ‘আমি চাই যে ইন্ডাস্ট্রিতে আমি কাজ করি, সেটি সঠিকভাবে কাজ করুক। যারা সরকার হয়ে ক্ষমতায় আসবে, তারা যেন শিল্পী ও বিনোদন ইন্ডাস্ট্রির কল্যাণের দিকে খেয়াল রাখে। এটি আমার প্রত্যাশা।’
তমা মির্জা দুপুর ১টার দিকে রাজধানীর বাড্ডায় মহানগর কলেজ কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দেন। ভোট প্রদানকালে তিনি বলেন, দেশের জন্য ভোটদান শুধু অধিকার নয়, এক ধরনের দায়িত্বও। প্রত্যেক নাগরিককে তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে হবে যাতে দেশ সঠিক পথে এগোতে পারে।
তিনি নতুন ভোটারদের জন্য উদাহরণ হিসেবে বলেছেন যে ভোটদান একটি উৎসবের মতো অভিজ্ঞতা হতে পারে। তিনি মনে করান, নির্বাচনের দিন এক ধরনের একত্রিত হওয়ার অনুভূতি তৈরি করে এবং এটি গণতন্ত্রের ভিত্তি শক্তিশালী করে।
এদিকে নির্বাচন কমিশন (ইসি) সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ বলেন, দুপুর ১২টা পর্যন্ত ৩২ হাজার ৭৮৯ কেন্দ্রে মোট ভোট পড়েছে ৩২ দশমিক ৮৮ শতাংশ। বৃহস্পতিবার নির্বাচন ভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে ইসি সচিব এসব কথা বলেন।
তিনি বলেন, এবারের নির্বাচনে মোট ৪২ হাজার ৬৫১টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ চলছে। এরমধ্যে এখন পর্যন্ত ৩২ হাজার ৭৮৯টি কেন্দ্রের ভোট প্রদানের তথ্য আমরা পেয়েছি। সকাল সাড়ে ৭টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত এ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।
সচিব আরও জানান, কয়েকটি স্থানে বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটলেও এখন পর্যন্ত কোনো কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ স্থগিত করা হয়নি।
