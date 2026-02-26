  2. বিনোদন

অভিনেত্রী ববিতার হাতে একুশে পদক তুলে দিলেন প্রধানমন্ত্রী

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:২৪ পিএম, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মাননা একুশে পদক প্রাপ্তদের হাতে তুলে দিলেন প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। আজ ২৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকার ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে নয় জন বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং জনপ্রিয় ব্যান্ড ওয়্যারফেজকে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়।

২০২৬ সালের একুশে পদকপ্রাপ্তদের মধ্যে রয়েছেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী ফরিদা আক্তার ববিতা, সংগীতে আইয়ুব বাচ্চু (মরণোত্তর), নৃত্যে অর্থি আহমেদ, পালাগানে ইসলাম উদ্দিন পালাকার, চারুকলায় প্রফেসর ড. মো. আব্দুস সাত্তার, স্থাপত্যে মেরিনা তাবাসসুম, সাংবাদিকতায় শফিক রেহমান, শিক্ষায় প্রফেসর ড. মাহবুবুল আলম মজুমদার এবং ভাস্কর্যে তেজস হালদার জস। এছাড়া ব্যান্ড ওয়্যারফেজকেও পদক দেওয়া হয়েছে।

আয়োজনের এক পর্যায়ে অভিনেত্রী ববিতার হাতে পদক তুলে দেন তারেক রহমান।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন সংস্কৃতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট নিতাই রায় চৌধুরী। অনুষ্ঠানে মন্ত্রিপরিষদের সদস্য, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা, সংসদ সদস্য, ঊর্ধ্বতন বেসামরিক-সামরিক কর্মকর্তা, বিদেশি আমন্ত্রিত অতিথি, কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও শিল্পীসহ দেশবরেণ্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

ববিতার হাতে পদক গ্রহণের মুহূর্তে উপস্থিতরা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন এবং সামাজিক মাধ্যমে ছবিসহ ভিডিও শেয়ার করা হয়, যা ইতিমধ্যেই দর্শক ও ভক্তদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

 

