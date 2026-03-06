  2. বিনোদন

কেউ আত্মহত্যা করলে সবার খুব মায়া হয়: শবনম ফারিয়া

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:৩৩ পিএম, ০৬ মার্চ ২০২৬
সম্প্রতি অভিনেতা জাহের আলভীর স্ত্রী ইকরার মৃত্যুর ঘটনায় সামাজিক মাধ্যমে চলছে ব্যাপক আলোচনা, সমালোচনা। অনেকেই এই মৃত্যুর জন্য দায়ী করছেন অভিনেতাকে। কেউ কেউ বলছেন ইকরা কেন এই পথ বেছে নিল, তিনি ‘আত্মহত্যা’ না করে বিচ্ছেদের পথ বেছে নিতে পারতেন।

এবার বিষয়টি নিয়ে কথা বললেন অভিনেত্রী শবনম ফারিয়া। তার মতে আত্মহত্যা করলে মায়া হয়, আবার ডিভোর্স দিলে সমাজের কটাক্ষ শুনতে হয়।

শবনম ফারিয়া বলছেন, ‘কেউ আত্মহত্যা করলে সবার খুব মায়া হয়! আর আত্মহত্যা না করে ডিভোর্স হলে বলেন, খারাপ মেয়ে, নষ্টা, বাচ্চার জন্যও বিয়ে টিকাতে পারলো না, ছাড় না দিলে বিয়ে টিকে না, এই যুগের মেয়েরা বেশি ফেমিনিজম শিখছে।’

এখানেই শেষ নয়, বিচ্ছেদের পরে বিয়ে হলেও মেয়েদের নানা কথা শুনতে হয়। বিষয়টি নিয়ে ফারিয়া বলছেন, ‘ডিভোর্সের পর আবার কখনো বিয়ে হলে বলেন, কত নম্বর বিয়ে, এইটা কয়দিন টিকবে দেখবো, এত ঢং কইরেন না জামাই নিয়ে, এইটাও টিকবে না।’

শবনম ফারিয়া সবসময়ই সামাজিক বিষয় নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে কথা বলে থাকেন। এ নিয়ে তাকেও কম কটূ কথা শুনতে হয় না। বিভিন্ন সময় সামাজিক মাধ্যমে তাকে নানা ভাষাতেই আক্রমণ করে নেটিজেনদের একাংশ। তবুও সামাজিক মাধ্যমে তিনি সরব।

