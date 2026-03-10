ঈদের ‘ইত্যাদি’ মাতাবেন তমা মির্জা ও জান্নাতুল সুমাইয়া হিমি

ঈদের ‘ইত্যাদি’ মাতাবেন তমা মির্জা ও জান্নাতুল সুমাইয়া হিমি
জনপ্রিয় ঈদের ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান ‘ইত্যাদি’ এবারও দর্শকদের জন্য নিয়ে এসেছে বিশেষ চমক। এবারের পর্বে তমা মির্জা ও জান্নাতুল সুমাইয়া হিমি একসঙ্গে মঞ্চে নাচের মাধ্যমে দর্শকদের মন জয় করেছেন।
ফাগুন অডিও ভিশনের বরাত দিয়ে জানা যায়, নাচটি পরিবেশন করা হয়েছে বাদ্যযন্ত্রের মনোমুগ্ধকর সুরে, যেখানে ক্ল্যাসিক্যাল, ফোক এবং আধুনিক কম্পোজিশনের সংমিশ্রণ ধরা হয়েছে। নৃত্য পরিচালনা করেছেন ইভান শাহরিয়ার সোহাগ, আর সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন হানিফ সংকেত, যিনি অনুষ্ঠানটির রচনা, পরিচালনা ও উপস্থাপনার দায়িত্বও সামলেছেন।
নাচের প্রস্তুতিতে তমা ও হিমি ছাড়াও একদল দক্ষ নৃত্যশিল্পী অংশ নিয়েছেন। দর্শকদের অভিজ্ঞতা আরও রঙিন করতে নতুন করে তৈরি করা হয়েছে মিউজিক ও নৃত্য কম্পোজিশন, যা গত বছরের থেকে ভিন্ন আঙ্গিকে সাজানো হয়েছে। শিল্পীরা কঠোর পরিশ্রম করেছেন যেন দর্শকরা পুরো আয়োজনকে উপভোগ করতে পারেন।
এবারের ঈদের বিশেষ ইত্যাদি বাংলাদেশ টেলিভিশনে সম্প্রচারিত হবে ঈদের পরদিন রাত ৮টার বাংলা সংবাদের পর, যা দর্শকদের জন্য হয়ে উঠবে নতুন নাচ ও সুরের এক বর্ণিল অভিজ্ঞতা।
