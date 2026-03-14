এক জীবনে একবার পাওয়া যায় এমন চরিত্রে মাহিরা খান, দিলেন বড় চমক

এক জীবনে একবার পাওয়া যায় এমন চরিত্রে মাহিরা খান, দিলেন বড় চমক
পাকিস্তানের জনপ্রিয় অভিনেত্রী মাহিরা খান ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি শিগগিরই একটি বড় প্রজেক্টে যুক্ত হচ্ছেন। সেখানে তিনি এমন একটি চরিত্রে অভিনয় করবেন যা তার ভাষায় ‘এক জীবনে একবার পাওয়া যায়’। সম্প্রতি তিনি ইনস্টাগ্রামে ‘টেন্ডার মারসিস’ শিরোনামের একটি কেরোসেল পোস্টের মাধ্যমে শুটিংয়ের পেছনের মুহূর্তগুলো ভক্তদের সঙ্গে ভাগ করেছেন।
পোস্টে মাহিরা একটি স্ক্রিপ্টের ছবি শেয়ার করেছেন। সেখানে একটি গোলাপও রাখা আছে। ক্যাপশনে লেখা ছিল, ‘এক জীবনে একবার পাওয়া যায় এমন চরিত্রে অভিনয় করছি, ইনশাআল্লাহ’।
যদিও প্রকল্পটির নাম প্রকাশ করেননি তবে স্ক্রিপ্টে দেখা যাচ্ছে বিলকিস এবং নাজির নামের দুটি চরিত্র। অনুমান করা হচ্ছে, মাহিরা খান বিলকিস চরিত্রে অভিনয় করছেন। সেখানে নাজির হতে পারেন পাকিস্তানেরই জনপ্রিয় কোনো অভিনেতা।
শুটিংয়ের ছোট ছোট সময়গুলোও মাহিরা ক্যামেরার মাধ্যমে ধারণ করেছেন। ঘাসের উপর বসে বিশ্রাম নেওয়া, একা সময় কাটানো, বন্ধু ও ভক্তদের পাঠানো ফুল গ্রহণের মুহূর্তগুলো অন্তর্ভুক্ত। এই ছোটখাটো অভিজ্ঞতাগুলোই মাহিরা বলেন তাকে শুটিং চলাকালীন ধরে রাখে।
এক ছবিতে মাহিরা ঘাসে শুয়ে আছেন, ক্যাপশনে লেখা ‘দৃশ্যগুলোর মধ্যে সময়’। এটি দীর্ঘ শুটিং সেশনের মাঝের শান্ত ও ধীর সময়ের ইঙ্গিত দেয়।
অন্য একটি ছবিতে দেখা যায় একটি প্লেট ভাত, সঙ্গে ডাল, মুরগি ও কাঁচা মরিচ ও পেঁয়াজসহ ঘরোয়া খাবারের দৃশ্য। মাহিরা বলেন, বিভিন্ন ব্যক্তি প্রতিদিন এই খাবার পাঠান কারণ আপনি ঘরের খাবার মিস করেন। তার দাবি, এটি আসে উদার ও ভালোবাসাপূর্ণভাবে।
পোস্টে মাহিরা সাদা শালওয়ার কামিজ ও মাথায় দোপট্টা দিয়ে ছবি শেয়ার করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে পোশাকটি তার নিজের ব্র্যান্ড এম বাই মাহিরা থেকে নেয়া।
পোস্টে আরও রয়েছে বন্ধুদের পাঠানো ফুল, ভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহার করা মোমবাতি, ভক্তদের পাঠানো ফুলের তোড়া। এছাড়া একটি ছবি আছে যেখানে জার্নাল ও কলম রাখা, ক্যাপশনে লেখা ‘আমার একাকী সময়’। এসব প্রমাণ করে মাহিরা একাকী সময় লেখালিখির মাধ্যমে কাটান।
একটি পুরনো শৈশবের ছবি সম্প্রতি পুনরায় খুঁজে পেয়েছেন মাহিরা। ক্যাপশনে উল্লেখ করেছেন এটি খুবই মিষ্টি।
সবচেয়ে অন্তর্দৃষ্টি-পূর্ণ মুহূর্তে মাহিরা একটি ছবি শেয়ার করেছেন যেখানে সূর্যালোক ও ছায়ার মধ্যে তার মুখ দেখা যাচ্ছে। তিনি লিখেছেন, ‘বয়সের ছাপ, বহু জীবন অভিজ্ঞতা, কৃতজ্ঞ।’ এছাড়া তিনি নিজের জন্য উল্লেখ করেছেন, ‘নিজেকে মনে করিয়ে দিচ্ছি, আরও পান করো।’
শেষে আকাশের ছবি দিয়ে কোরআনের একটি আয়াত শেয়ার করেছেন। সেখানে লেখা, ‘তাহলে তোমাদের পালনকর্তার কোন অনুগ্রহ তুমি অস্বীকার করবে?’
এদিকে মাহিরা খান এবার বড় পর্দায় দেখা দেবেন ফাহাদ মুস্তফার বিপরীতে ‘আগ লাগাই বস্তি মেইন’ ছবিতে। এটি ঈদুল ফিতরে মুক্তি পাবে। ছবির ট্রেলার অনুসারে এতে থাকবে সংকট, বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলা। সেখানে ফাহাদ মুস্তফা তার পরিচিত সিনেমা কমেডি ধাঁচে অভিনয় করবেন।
