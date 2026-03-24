‘তোমরা তো শিক্ষিত, বাড়াবাড়ি করো না’, ভক্তদের বললেন আফরান নিশো

প্রকাশিত: ০৬:৫০ পিএম, ২৪ মার্চ ২০২৬
ঈদের মুক্তি পেয়েছে রেদওয়ান রনির সিনেমা ‘দম’। ছবিতে শাহজাহান ইসলাম নূর চরিত্রে অভিনয় করে প্রশংসা পাচ্ছেন আফরান নিশো। সিনেমাটির প্রচারণায় সরব দেখা যাচ্ছে এই অভিনেতাকে। বিভিন্ন হলে গিয়ে দর্শকের সঙ্গে দেখছেন ছবি, ভাগ করে নিচ্ছেন অভিজ্ঞতা।

তেমনি এক আয়োজনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখোমুখি হন আফরান নিশো। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি ভক্তদের উদ্দেশ্যে বলেন, ‘আমার ভক্তদের বলছি, বাড়াবাড়ি কোনো কিছু্ ভালো না।’

তিনি আরও বলেন, ‘দমের ঘোর থেকে এখন বের হতে পারিনি। আমার শাহজাহান ইসলাম নূর থেকে বের হতে সময় লাগবে। এতো ইন্টারেস্ট ও হিপনোটাইজ ক্যারেক্টার। আমাদের জার্নিটা কিছু ম্যাথডের উপর সেট করা হয়। আমরা এতো বেশি সবাই ইমোশনাল ইনভলভড ছিলাম, আমি শাহজাহান ইসলাম নূর বের হতে অথবা বিরতি নিতে একটু সময় লাগবে। টোটাল টিমের বের হতে সময় লাগবে। ইমোশনালি ডুব দিয়ে এই কাজটা করেছি সবাই।’

ভক্তরা কথা শোনে না জানিয়ে আফরান নিশো বলেন, ‘আমার ভক্তদের বলি বাড়াবাড়ি কোনো কিছু্ বলো না। ভক্তরা আসলে কারো কথা শুনে না। শুনতে চায় না। সবকিছু ব্যক্তিগত নিয়ে নেয়। আমি আমার দর্শকদের বলতে চাই, ‘তোমরা তো শিক্ষিত, তাই গল্প নিয়ে কথা বলবে এবং গল্পের অন্তর্নিহিত বিষয়গুলো নিয়েও আলোচনা করবে। যেগুলো নোংরামি সেগুলো থেকে দূরে থাকাই ভালো। বাহাস জ্ঞানী মানুষ থেকে জ্ঞানী মানুষ হলে ভালো! তোমরা যারা শিক্ষিত তারা ঝগড়া করো না।’



রেদওয়ান রনির তৃতীয় চলচ্চিত্র ‘দম’ নির্মিত হয়েছে একটি সত্য ঘটনার অনুপ্রেরণায়। এসভিএফ আলফা-আই এন্টারটেইনমেন্ট লিমিটেড এবং চরকি প্রযোজিত আফরান নিশো, পূজা চেরী, চঞ্চল চৌধুরী, ডলি জহুর অভিনীত সিনেমাটির চিত্রনাট্য লিখেছেন রেদওয়ান রনি, রবিউল আলম, সৈয়দ আহমেদ শাওকী, আল-আমিন হাসান নির্ঝর, মো. সাইফুল্লাহ। 

 

