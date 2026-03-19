বলিউড কাঁপিয়ে দিলেন ঢাকার আরিফিন শুভ, ট্রেন্ডিংয়ের শীর্ষে ‘জ্যাজ সিটি’

বলিউড কাঁপিয়ে দিলেন ঢাকার আরিফিন শুভ, ট্রেন্ডিংয়ের শীর্ষে ‘জ্যাজ সিটি’
ঢাকার জনপ্রিয় অভিনেতা আরিফিন শুভ এবার বলিউডে কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিষেক করলেন। সনি লিভের নতুন ওয়েব সিরিজ ‘জ্যাজ সিটি’-তে লিড চরিত্রে অভিনয় করেছেন শুভ। সেটি আজ (১৯ মার্চ) প্রকাশিত হয়েছে।
সিরিজটির মোট ১০টি পর্ব রয়েছে। প্রায় ১১ ঘণ্টার সিরিজটির গল্প আবর্তিত হয়েছে জিমি রয় চরিত্রকে কেন্দ্র করে। আরিফিন শুভ এই চরিত্রে ৪টি ভাষায় অভিনয় করেছেন। সেগুলো হলো বাংলা, হিন্দি, উর্দু ও ইংরেজি।
প্রকাশের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সনি লিভে ট্রেডিংয়ে শীর্ষ তালিকার ২ নম্বরে অবস্থান করছে এই সিরিজ।
‘জ্যাজ সিটি’ নির্মাতা ও চিত্রনাট্যকার সৌমিক সেন। এর আগে বলিউডে ‘জুবিলি’ সিরিজের সহ-স্রষ্টা হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন তিনি। এতে শুভর বিপরীতে দেখা যাচ্ছে সৌরসেনী মিত্রকে। এছাড়া সিরিজে উপস্থিত রয়েছেন শান্তনু ঘটক, অনিরুদ্ধ গুপ্ত, সায়নদীপ সেন, শ্রেয়া ভট্টাচার্য, শতফ ফিগার, অ্যালেক্সান্দ্রা টেলর ও অমিত সাহাসহ বলিউড ও টলিউডের অন্যান্য পরিচিত মুখ।
সিরিজটি নির্মিত হয়েছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও সত্তরের দশকের পটভূমিতে। সেখানে উঠে এসেছে সেই সময়ের সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতা, মানুষের সংগ্রাম এবং পরিবর্তনের গল্প।
প্রথমবার সনি লিভ প্ল্যাটফর্মটিতে বাংলা ভাষায়ও মুক্তি পেয়েছে ওয়েব সিরিজটি। ধারণা করা হচ্ছে, হিন্দির পর সবচেয়ে বেশি সাড়া মেলার প্রত্যাশা বাঙালি দর্শকের কাছেই।
