ঘন লম্বা চুলে ধরা দিলেন টাক মাথার ‘দ্য রক’
ডিজনি আগামী জুলাই ১০ তারিখে তাদের ২০১৬ সালের সমালোচকদের প্রশংসিত চলচ্চিত্র মোআনার লাইভ-অ্যাকশন রিমেক মুক্তি দিচ্ছে। ট্রেলারে দেখা যাচ্ছে, সামুদ্রিক দেবদূত মাউই হিসেবে ডোয়াইন জনসন তার পরিচিত চরিত্রে ফিরেছেন। সবসময় টাক হিসেবে দেখা অভিনেতাকে এবার দেখা যাবে মাথাভর্তি চুলে।
ছবিতে ক্যাথরিন লাগাইয়া মূল চরিত্রে মোআনার ভূমিকায় অভিনয় করছেন। তিনি পলিনেশীয় প্রধানের কন্যা।
ট্রেলারে অ্যানিমেটেড ছবির সবচেয়ে আইকনিক দৃশ্যগুলো রিয়েলিস্টিক ও চমকপ্রদ ভিজ্যুয়ালসে পুনঃসৃষ্টি করা হয়েছে। ছবির জনপ্রিয় গান ‘হাউ ফার আই’ল গো’র একটি অংশও শোনা যাচ্ছে।
কাহিনী অনুযায়ী, মোআনা তার জনগণকে রক্ষা করতে টি ফিটি নামক জীবন্ত দ্বীপ দেবতাকে হারানো হৃদয় ফেরত আনার জন্য যাত্রা শুরু করে। সে মাউইকে খুঁজে বের করতে হয়। তিনি হৃদয় চুরি করেছিলেন এবং পরে হারিয়ে ফেলেছিলেন। মোআনার দাদী হৃদয়টি সমুদ্র থেকে পেয়েছিলেন কিন্তু এটি ফেরত দিতে হবে মাউইকে।
মোআনা ও মাউই একসাথে বিপদজনক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হন। যেমন বিশাল কাঁকড়ার আকৃতি ও আগ্নেয়গিরির দানব টি কা। ট্রেলারে এগুলো উচ্চ রেজোলিউশনে দেখানো হয়েছে। এছাড়া, হেইহেই নামের বোকা মুরগিটিও আছে, যা দর্শক নিজে আবিষ্কার করবেন।
ছবিটি পরিচালনা করছেন থমাস কেল। ডোয়াইন জনসনও একজন প্রযোজক এ ছবির। সঙ্গে রয়েছেন লিন-মানুয়েল মিরান্ডা।
ডিজনি আরও ঘোষণা দিয়েছে, আগামী বছরগুলোতে ফ্রোজেন, লিলো ও স্টিচ এবং দ্য ইনক্রেডিবলস ছবির নতুন সিনেমাও মুক্তি পাবে।
