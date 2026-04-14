মন খারাপ নিয়ে বৈশাখ উদযাপন করলেন শবনম ফারিয়া

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:৫১ এএম, ১৪ এপ্রিল ২০২৬
শবনম ফারিয়া। ছবি: সংগৃহীত

পহেলা বৈশাখ বাঙালির প্রাণের উৎসব। প্রতি বছরই রাজধানীর চারুকলা ইনস্টিটিউট এলাকায় এই উৎসবকে ঘিরে তৈরি হয় বর্ণিল আবহ। তবে এবারের বৈশাখে কিছুটা ভিন্ন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী শবনম ফারিয়া।

নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক স্ট্যাটাসে তিনি জানান, গত ৮ বছরে করোনা ছাড়া কখনও চারুকলায় যাওয়া থেকে তাকে কেউ আটকাতে পারেনি। বরং এটি তার কাছে এক ধরনের নববর্ষের রিচুয়াল (রীতিনীতি) হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এবারে গেটে কড়াকড়ি নিরাপত্তার কারণে চারুকলায় প্রবেশ করতে পারেননি তিনি।

ফারিয়া লেখেন, ‘গত ৮ বছরে করোনা ছাড়া কেউ চারুকলা যাওয়া থেকে আমাকে আটকাতে পারেনি। বলা যায় এইটা আমার নববর্ষের একটা রিচুয়াল, কিন্তু এবার গেটে সিকিউরিটির জন্য আটকে দিলো!’

এই ঘটনায় কিছুটা মন খারাপ হলেও দিনটিকে একেবারে নষ্ট হতে দেননি এই অভিনেত্রী। বরং ‘ভবঘুরে’র মতো ঢাকার রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়ে খুঁজে নিয়েছেন বৈশাখের আমেজ। শহরের বিভিন্ন জায়গায় আঁকা আলপনায় খুঁজে পেয়েছেন উৎসবের রঙ।

আরও পড়ুন:
সংকটাপন্ন অবস্থায় নায়িকা মৌসুমীর মা, দোয়া চাইলেন ওমর সানী
সুখবর দিলেন কনকচাঁপা

তিনি আরও লেখেন, ‘তাই দুঃখে ভবঘুরের মতো ঢাকা শহরে ঘুরতে ঘুরতে দেখি আলপনা। যাক, একটু তো বৈশাখী আমেজ তো পাওয়া গেল!’

এদিন ফারিয়ার সাজও ছিল বেশ আকর্ষণীয়। ডানা ফারহিনের হাতে আঁকা একটি বিশেষ শাড়ি পরেছিলেন তিনি, যা গত বছর তৈরি হলেও পরা হয়নি। তাই এবারের বৈশাখে আর সুযোগ হাতছাড়া করেননি।
সব মিলিয়ে, চারুকলায় প্রবেশ করতে না পারার আক্ষেপ থাকলেও নিজের মতো করে বৈশাখ উদযাপন করেছেন শবনম ফারিয়া। তার এই অভিজ্ঞতা এরই মধ্যে ভক্তদের মাঝে সাড়া ফেলেছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে।

আরও পড়ুন  

মা আশাজির পাগল ভক্ত ছিলেন: প্রসেনজিৎ

মা আশাজির পাগল ভক্ত ছিলেন: প্রসেনজিৎ

মস্কোর সিনেমা উৎসবে যাত্রাশিল্পীদের নিয়ে যাচ্ছেন আসিফ

মস্কোর সিনেমা উৎসবে যাত্রাশিল্পীদের নিয়ে যাচ্ছেন আসিফ

রাজনীতিতে জড়ানোর গুঞ্জন নিয়ে যা বললেন জিৎ

রাজনীতিতে জড়ানোর গুঞ্জন নিয়ে যা বললেন জিৎ