বাংলাদেশিদের মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ার আশ্বাস ইউনান প্রদেশের

বাংলাদেশিদের মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ার আশ্বাস ইউনান প্রদেশের
বাংলাদেশের নাগরিকদের মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা দিতে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে চীনের ইউনান প্রদেশ কর্তৃপক্ষ।
বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) কুনমিং মেডিকেল ইউনিভার্সিটির ফার্স্ট অ্যাফিলিয়েটেড হাসপাতাল পরিদর্শন করেন বাংলাদেশের সাংবাদিকদের একটি প্রতিনিধিদল। এসময় এ প্রতিশ্রুতি দেয় ইউনান প্রদেশ কর্তৃপক্ষ।
প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার। এদিন প্রাদেশিক স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের পাশাপাশি স্থানীয় সরকারি হাসপাতালের প্রধানদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন তারা।
শুক্রবার (৮ আগস্ট) প্রধান উপদেষ্টার সিনিয়র সহকারী প্রেস সচিব ফয়েজ আহম্মদ এ তথ্য জানান।
তিনি জানান, মতবিনিময়কালে ইউনান প্রদেশের স্বাস্থ্য কমিশনের উপপরিচালক ওয়াং জিয়ানকুন বলেন, বাংলাদেশি রোগীরা আমাদের হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে এলে আমরা সর্বোচ্চ সহায়তা দেওয়ার চেষ্টা করছি। আমাদের সরকার এবং ঢাকায় আমাদের দূতাবাস বাংলাদেশের সরকারের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে, যাতে স্বাস্থ্য খাতে সহযোগিতা আরও জোরদার হয়।
চীন ও বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে চীন সরকার বাংলাদেশি ২৩ সদস্যের গণমাধ্যম প্রতিনিধিদলকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে।
প্রতিনিধিদলটি চীনা কর্মকর্তাদের সঙ্গে দুই ঘণ্টাব্যাপী মতবিনিময় সভায় অংশ নেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন কুনমিং মেডিকেল ইউনিভার্সিটির ফার্স্ট অ্যাফিলিয়েটেড হাসপাতালের সভাপতি জেং ঝিং, মেডিকেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিভাগের উপপরিচালক জি হংবিন এবং আন্তর্জাতিক চিকিৎসা বিভাগের পরিচালক হান রুই।
মতবিনিময়ে ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা, স্বজনদের থাকার ব্যবস্থা, যাতায়াত ব্যয়, বাংলাদেশি ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার, লিয়াজোঁ অফিস, ফলোআপ চিকিৎসা ও বিল পরিশোধ প্রক্রিয়া এবং মরদেহ বাংলাদেশে ফিরিয়ে নেওয়ার উচ্চ ব্যয়সহ নানা বিষয়ে প্রশ্ন তোলা হয়।
এ প্রসঙ্গে ওয়াং জিয়ানকুন বলেন, আমরা জানি বাংলাদেশি রোগীরা কী ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হন। আমরা সেগুলো সমাধানের চেষ্টা করছি।
বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের প্রধান আজাদ মজুমদার আরও বেশি সংখ্যক বাংলাদেশি শিক্ষার্থীকে চীনের মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ দিতে চীনা কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানান, যেন তারা বাংলাদেশি রোগীদের ভাষাগত সমস্যার সমাধানে সহায়তা করতে পারে।
তিনি বলেন, আমরা আশা করি চীনা কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় আরও বেশি বাংলাদেশি রোগী চীনে চিকিৎসা নিতে আসবেন।
কুনমিং মেডিকেল ইউনিভার্সিটির ফার্স্ট অ্যাফিলিয়েটেড হাসপাতালের কর্মকর্তারা জানান, গত ছয় মাসে ৬৭ বাংলাদেশি রোগী লিভার সিরোসিস, স্তন ক্যানসারসহ বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা নিতে এসেছেন।
বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের সম্মানে চীনের স্থানীয় বৈদেশিক কার্যালয় আয়োজিত ভোজসভায়ও বাংলাদেশি রোগীদের চিকিৎসার জন্য সর্বোচ্চ সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়া হয়।
বাংলাদেশি প্রতিনিধিদল শুক্রবার কুনমিংয়ের আরও কয়েকটি হাসপাতাল পরিদর্শন করবেন বলে জানা গেছে।
এমইউ/বিএ/জিকেএস