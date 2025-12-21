মন ভালো রাখার প্রত্যাশায় পালিত হলো বিশ্ব মেডিটেশন দিবস

মন ভালো রাখার প্রত্যাশায় পালিত হলো বিশ্ব মেডিটেশন দিবস
মন ভালো রাখার আহ্বানে দেশে পালিত হয়েছে বিশ্ব মেডিটেশন দিবস। রোববার (২১ ডিসেম্বর) রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দিবসটি পালিত হয়। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
আয়োজকরা জানান, পরিবেশের দূষণ যেমন সবাইকে কষ্ট দেয়, তেমনি মনের দূষণও নিজের ও অন্যের কষ্টের কারণ হয়। ব্যক্তির মন যদি ভালো থাকে তাহলে পরিবার, সমাজসহ সারা বিশ্বই ভালো থাকে। যুগ যুগ ধরে মন ভালো রাখার সেই কাজটিই করছে মেডিটেশন।
অনুষ্ঠান শুরু হয় সকাল ৭টায়। রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রেসক্লাবে জড়ো হন বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার হাজারো মানুষ। এ সময় প্রেসক্লাব প্রাঙ্গণ কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে ওঠে। সম্মিলিত কণ্ঠে সবাই মিলে ভালো থাকার প্রত্যয়নের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর উপস্থিত সবাই মেডিটেশনের মাধ্যমে নীরবে ডুব দেন নিজের ভেতর।
অনুষ্ঠানে এক অডিওবার্তায় সবার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা জানান কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক মাদাম নাহার আল বোখারী।
বৈজ্ঞানিক মেডিটেশন পদ্ধতি কোয়ান্টাম মেথডের উদ্ভাবক শহীদ আল বোখারী মহাজাতক অনুষ্ঠানে এক অডিওবার্তায় বলেন, কোয়ান্টাম তিন দশক ধরে বলে আসছে, মন ভালো তো সব ভালো। ২০২৪ সালে জাতিসংঘ ২১ ডিসেম্বরকে বিশ্ব মেডিটেশন দিবস হিসেবে ঘোষণা করলে সারা পৃথিবীর মেডিটেশন চর্চাকারীদের মতো বাংলাদেশের মেডিটেশনপ্রেমীদের অন্তরেও বয়ে যায় এক আনন্দানুরণন। কোয়ান্টাম ২০২৫ সালকে ঘোষণা করে দ্য ইয়ার অব মেডিটেশন হিসেবে। সমাজের সর্বস্তরে মেডিটেশন চর্চা নতুন গুরুত্ব লাভ করে।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, আলোচনায় উঠে আসে বর্তমান ডিজিটাল জীবনের উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, অস্থিরতা, ট্রমা, ভয়, অনিশ্চয়তা ও তা থেকে সৃষ্ট মনোদৈহিক রোগের কথা। জানানো হয়, এ থেকে মুক্তির পথ দেখায় মেডিটেশন।
অনুষ্ঠানে মেডিটেশন চর্চার অনুভূতি বর্ণনা করেন সাবেক সচিব ও এনবিআরের সাবেক চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ, জাতীয় প্রেস ক্লাবের কার্যকরী কমিটির সদস্য কাজী রওনাক হোসেন, ব্রডকাস্ট জার্নালিস্ট সেন্টার বিজেসির সভাপতি ও মাছরাঙা টেলিভিশনের হেড অব নিউজ রেজওয়ানুল হক রাজা, বাংলাদেশ ফটো জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এ কে এম মহসীন এবং স্কলাস্টিকা স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ড. শাহিদা রহমান।
ইএইচটি/এমএমকে